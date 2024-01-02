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Zonguldak'ta lise öğrencisi dolmuşun çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta lise öğrencisi dolmuşun çarpması sonucu yaralandı

Zonguldak'ta bir lise öğrencisi, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde okuldan çıktıktan sonra dolmuşun çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla öğrenciye ilk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak\'ta lise öğrencisi dolmuşun çarpması sonucu yaralandı
02.01.2024 - 18:05,
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Zonguldak'ta bir lise öğrencisi; dolmuşun çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde kaza Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuldan çıkan bir lise öğrencisi, duraklarda arkadaşlarıyla birlikte yürürken dolmuşun çarpması sonucu yere yığıldı. Çevredekilerin yardım ettiği öğrenci için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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