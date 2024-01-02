Zonguldak\'ta lise öğrencisi dolmuşun çarpması sonucu yaralandı

Zonguldak'ta bir lise öğrencisi; dolmuşun çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde kaza Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuldan çıkan bir lise öğrencisi, duraklarda arkadaşlarıyla birlikte yürürken dolmuşun çarpması sonucu yere yığıldı. Çevredekilerin yardım ettiği öğrenci için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK