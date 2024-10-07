Zonguldak'ta Motosiklet Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Zonguldak\'ta Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Alaplı'da jandarma motosiklet kazalarını önlemek için denetimlerini sürdürüyor.

07.10.2024 10:58
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekipleri motosiklet kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hafta sonu Alaplı ile Mollabey Köyü arası alternatif yolu üzerinde özellikle motosiklet ve araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. İlçe jandarma ekiplerinin sorumluluk sahasındaki uygulamalarda; motosiklet ve bisiklet kullanımına yönelik olarak trafik kazalarına etken ihlallerin önlenerek, trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ile denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki uygulamaların arttırılması amacıyla denetim ve kontroller yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarını önleyebilmek için motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerine aralıksız olarak devam edeceğiöğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Motosiklet Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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