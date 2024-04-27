Zonguldak'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Zonguldak\'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi ve sürücü düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Yaralının tedavisi ise ilçedeki özel bir hastanede devam ediyor.

27.04.2024 17:05
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat ilçeye bağlı Bozhane kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü E.H.'nin kontrolünden çıkan 67 ADR 404 plakalı motosiklet yola devrildi. Sürücü devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acli Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralının ilçedeki özel bir hastanede tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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