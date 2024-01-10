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Zonguldak'ta nitelikli yağma ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Zonguldak'ta nitelikli yağma ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilimli ilçesi Gelik beldesinde nitelikli yağma ve tefecilik suçunu işleyen 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, tabanca fişeği, satış sözleşmesi ve el yapımı dinamit ele geçirildi. Ayrıca kaçak ocak da imha edildi. Şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Zonguldak\'ta nitelikli yağma ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
10.01.2024 - 22:17,  Güncelleme: 22:17
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri nitelikli yağma ve tefecilik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kilimli ilçesi Gelik beldesinde nitelikli yağma ve tefecilik suçunu işleyen, A.A. (39), G.A. (31) ve M.A.A.(84) isimli şüpheliler yakalandı. Operasyon neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet daireye ait satış sözleşmesi, 2 adet el yapımı dinamit ele geçirildi. Yapılan incelemelerde A.A.(39) isimli şahsa ait kaçak ocak tespit edilerek ilgili kurumlar nezaretinde imha edildi.

Şüpheli şahıslar hakkında "Nitelikli Yağma, Tefecilik, Maden Kanununa Muhalefet ve Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme" suçlarından işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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