Zonguldak\'ta nitelikli yağma ve tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri nitelikli yağma ve tefecilik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kilimli ilçesi Gelik beldesinde nitelikli yağma ve tefecilik suçunu işleyen, A.A. (39), G.A. (31) ve M.A.A.(84) isimli şüpheliler yakalandı. Operasyon neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 34 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet daireye ait satış sözleşmesi, 2 adet el yapımı dinamit ele geçirildi. Yapılan incelemelerde A.A.(39) isimli şahsa ait kaçak ocak tespit edilerek ilgili kurumlar nezaretinde imha edildi.

Şüpheli şahıslar hakkında "Nitelikli Yağma, Tefecilik, Maden Kanununa Muhalefet ve Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme" suçlarından işlem yapıldı. - ZONGULDAK