Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağı İmha Edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağı İmha Edildi

Zonguldak\'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağı İmha Edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağı tespit edildi. Ocadan elde edilen malzemelere el konuldu ve TTK ekipleri tarafından ocağın imha edilmesi sağlandı.

13.02.2024 15:43  Güncelleme: 15:47
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ocakta kullanılan malzemelere el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız işletilen kaçak maden ocaklarına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde; Kilimli ilçesinde 1 kaçak ocak ve 2 şahıs tespit edildi. Kaçak ocakta; 1 adet vinç, 2 adet vagon, 20 metre ray, 4 ton kömür ele geçirildi.

Kaçak maden ocağı TTK ekiplerince imha edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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