Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağında Kömür ve Ray Ele Geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağında Kömür ve Ray Ele Geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir adet sahipli maden ocağı tespit edildi ve içerisinde 2 ton kömür ile 20 metre ray bulundu. Maden ocağı TTK ekiplerince kapatıldı.

29.07.2024 16:59
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Zonguldak'ta tespit edilen ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde bir adet sahipli maden ocağı tespit edildi. Maden ocağında 2 ton kömür ve 20 metre ray ele geçirildi. Söz konusu maden ocağı TTK ekiplerince kapatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağında Kömür ve Ray Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağında Kömür ve Ray Ele Geçirildi - Son Dakika
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