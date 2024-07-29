Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen Maden Ocağında Kömür ve Ray Ele Geçirildi

Zonguldak'ta tespit edilen ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 ton kömür, 20 metre ray ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde bir adet sahipli maden ocağı tespit edildi. Maden ocağında 2 ton kömür ve 20 metre ray ele geçirildi. Söz konusu maden ocağı TTK ekiplerince kapatıldı. - ZONGULDAK
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