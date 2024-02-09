Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları İmha Edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları İmha Edildi

Zonguldak\'ta Ruhsatsız Maden Ocakları İmha Edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletilen 1 sahipli ve 2 sahipsiz maden ocağı tespit edildi. Maden ocakları TTK ekipleri tarafından imha edildi ve ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

09.02.2024 11:49
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Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı ekiplerce imha edildi. Ele geçirilen eşyalara da el konuldu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde 1 sahipli ve 2 sahipsiz olmak üzere ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı tespit edildi. TTK ekiplerince maden ocakları imha edildi. Ocaklarda 1 adet vinç, 30 metre ray ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, maden ocaklarının orman sınırlarında olması sebebiyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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