Zonguldak\'ta Silah Operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada silah ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araç içerisinde yapılan aramada; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet 9mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. İki şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
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