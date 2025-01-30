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Zonguldak'ta Silah Operasyonu

Zonguldak\'ta Silah Operasyonu

Zonguldak'ta jandarma, bir araçta silah ve fişek ele geçirirken, 2 şüpheli tutuklandı.

30.01.2025 10:47
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada silah ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kdz. Ereğli ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir araç içerisinde yapılan aramada; 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet 9mm fişek ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 1 şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. İki şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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