Zonguldak\'ta Tacizci Tutuklandı

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Zonguldak'ta 2 kadını taciz ettiği iddia edilen Hasan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan G. isimli şahıs cadde ortasında 2 kadını taciz etti. Yaşanan olay üzerine taciz edilen kadınlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hasan G.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Hasan G. karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkan Hasan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK