Zonguldak\'ta Talihsiz Kaza: Genç Öğretmen Hayatını Kaybetti

27.02.2026 14:21
Zonguldak'ta meydana gelen kazada 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan, hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta meydana gelen kazada 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan, hastanede verdiği 2 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Kente yeni atandığı öğrenilen genç öğretmenin ölümü eğitim camiasını yasa boğdu.

Kaza, 25 Şubat günü İncivez Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki M.F.C. idaresindeki 35 CFV 074 plakalı hafif ticari araç, başka bir otomobile akü takviyesi yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden hareket etti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı, çöp konteynırı da çarpmanın etkisiyle durakta otobüs bekleyen ve yoldan geçen yayalara çarptı.

Kazada, kente öğretmen olarak yeni atanan Melike Arıkan (27), babası Mehmet Arıkan (60), durakta bekleyen B.K. (19) ve akü takviyesine yardım eden M.Ö. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma alınan genç öğretmen Melike Arıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 gün süren hayat savaşını kaybetti. Arıkan'ın cenazesinin memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan diğer 3 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

