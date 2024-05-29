Zonguldak'ta Ticari Taksi, Dolmuş ve Motosiklet Sürücülerine Uygulama Yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ticari Taksi, Dolmuş ve Motosiklet Sürücülerine Uygulama Yapıldı

Zonguldak\'ta Ticari Taksi, Dolmuş ve Motosiklet Sürücülerine Uygulama Yapıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube müdürlüğü ekipleri, Kadırga Caddesi'nde ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında sürücülerin ehliyet, ruhsat ve GBT sorgusu yapıldı. Evrakları eksik olan sürücüler cezadan kaçamadı. Denetimlerin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi. Ticari taksi sürücüsüne ehliyetsiz yakalanan bir kişiye 24 bin lira ceza kesildi.

29.05.2024 16:21
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Zonguldak'ta ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube müdürlüğü ekiplerince Kadırga Caddesi'nde ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada sürücülere ehliyet, ruhsat, GBT sorgusu yapıldı.

Evrakları eksik bulunan sürücüler cezadan kaçamadı.

Denetime ehliyetsiz yakalanan ticari taksi sürücüsü 24 bin lira ceza yazıldı.Denetimlerin gün boyu aralıklarla süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Ticari Taksi, Dolmuş ve Motosiklet Sürücülerine Uygulama Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ticari Taksi, Dolmuş ve Motosiklet Sürücülerine Uygulama Yapıldı - Son Dakika
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