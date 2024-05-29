Zonguldak\'ta Ticari Taksi, Dolmuş ve Motosiklet Sürücülerine Uygulama Yapıldı

Zonguldak'ta ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube müdürlüğü ekiplerince Kadırga Caddesi'nde ticari taksi, dolmuş ve motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamada sürücülere ehliyet, ruhsat, GBT sorgusu yapıldı.
Evrakları eksik bulunan sürücüler cezadan kaçamadı.
Denetime ehliyetsiz yakalanan ticari taksi sürücüsü 24 bin lira ceza yazıldı.Denetimlerin gün boyu aralıklarla süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK
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