Zonguldak'ta Tır Altında Kalan Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Tır Altında Kalan Adam Ağır Yaralandı

Zonguldak\'ta Tır Altında Kalan Adam Ağır Yaralandı

Zonguldak'ta tırın çarptığı İbrahim Poyraz ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

28.11.2024 16:19
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Zonguldak'ta tırın altında kalan İbrahim Poyraz ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay çevre yolunda meydana geldi. D750 kara yolu üzerindeki çevre yolu mevkisinde Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz'a (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Poyraz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Poyraz'a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Poyraz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsünün ifadesi alınırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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