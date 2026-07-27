Zonguldak\'ta Tırdan Tuğla Saçıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda seyir halinde olan bir tırın kasasındaki tuğlalar halatla bağlandığı yerden koparak yere saçıldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken tırın sürücüsü ise aracını güvenli yere çekti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ve tuğla yüklü olan tır, yolda seyir halinde gittiği esnada dorsesinde taşıdığı tuğla paletinin bir anda halatının koptuğu öğrenildi. Halatın kopmasıyla yere saçıldı. Yere saçılan tuğlalardan şans eseri ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.