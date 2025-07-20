Zonguldak\'ta TOKİ Konutları\'nda Yangın Paniği

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde bulunan TOKİ Konutları'nda yangın paniği yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle konutların dış kısmında bulunan otluk alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen Gökçebey Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin büyümeden söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi.

Olay anında mahalle sakinleri endişeyle sokağa çıkarak yangını korku dolu gözlerle izledi. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları özellikle yaz aylarında yangın risklerine karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK