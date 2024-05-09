Zonguldak\'ta traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti

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Zonguldak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Devrek ilçesine bağlı Özyurt köyündeki ormanlık alanda yaşandı. Halis D. (64) idaresindeki 14 BC 745 plakalı traktör devrildi. 3 çocuk babası Halis D. traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen adamın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK