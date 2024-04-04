Zonguldak'ta Üç Katlı Ev Yangında: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Üç katlı ev alevlere teslim oldu: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta üç kişilik ailenin yaşadığı üç katlı binada yangın çıktı. Olayda maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen ev sakinleri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kardeşler Köyü Baraj Mahallesi'nde İsmail U.'ya ait üç katlı evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın; ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındıktan sonra söndürme çalışması yapıldı. Evde ikamet eden İsmail U., oğlu Ömer U. ile eşi Nermin U. çıkan dumanlardan etkilendi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.