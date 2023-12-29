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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Zonguldak polisinin yılbaşı öncesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda 150 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
29.12.2023 - 22:14,  Güncelleme: 22:17
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Zonguldak polisinin yılbaşı öncesinde il merkezinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında yakalama emri bulunan O.K ve Ö.K isimli şahıslar yakalandı. Narkotik operasyonunda B.D ve F.Y isimli şüphelilerden ölümcül etkiye sahip 150 gram uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. F.Y isimli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem yapılırken, B.D isimli şüpheliye ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen O.K uyuşturucu madde kullanmak suçundan, Ö.K dolandırıcılık suçundan ve B.D isimli şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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