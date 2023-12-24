Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D.Ş., E.Ç., Ö.Ö., E.C.T., E.B. ve Ç.A. isimli 6 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonlar neticesinde ölümcül etkiye sahip 218 gram uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu paketlemeye yarayan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

E.B. ve Ç.A. isimli şüphelilere Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak suçundan işlem yapılırken, D.Ş, E.Ç, Ö.Ö ve E.C.T isimli şüphelilere Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak D.Ş isimli şüpheli Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığa, E.Ç, Ö.Ö ve E.C.T isimli şüpheliler ise Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Mahkeme tarafından D.Ş, E.Ç, Ö.Ö. ve E.C.T. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK