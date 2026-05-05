Zonguldak'ta Yangın: Ev Küle Döndü

05.05.2026 20:55
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sobadan çıkan kıvılcımlar, bir evi tamamen yok etti.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, Yüksel ve Şerife Ünal çiftinin yaşadığı evi tamamen kullanılamaz hale getirdi.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Yukarıhocalar Köyü, gece saatlerinde büyük bir felaket yaşadı. Yüksel Ünal ile eşi Şerife Ünal'ın ikamet ettiği konutta, sobadan etrafa dağılan kıvılcımlar yangını başlattı.

Gece saat 02.30 sularında yükselen alevler, kısa süre içerisinde binanın her yanını kapladı. Yerleşim yerinin merkeze uzaklığı sebebiyle itfaiye ekipleri adrese ulaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin bölgeye ancak saat 04.00 civarında ulaştığı öğrenildi. Köylüler yangını söndürmek için seferber olsa da yoğun çabalar sonuç vermedi. Alevlerin kontrol altına alınamaması sonucunda ev tamamen yanarak enkaz yığınına dönüştü.

Yangın çevre ilçelerinde desteğiyle söndürülürken yaşlı sağ kurtuldu. Çift, evlerinin yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

