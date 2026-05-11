Zuhal Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturmada ek ifade veren Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren ifadede Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in Ankara seyahatlerinden birinde "Genel merkeze para teslim edeceğini" söylediğini aktardı. Uçakta karşılaştıkları bir isim aracılığıyla otele geçtiklerini anlatan Böcek, ertesi gün eşini bizzat genel merkeze götürdüğünü belirtti. İfadede en dikkat çeken detay ise Gökhan Böcek'in sürekli yanında taşıdığı sırt çantası oldu. Genel merkeze bu çantayla girdiğini hatırladığını söyleyen Böcek, çıkışta çantanın durumunu ise net hatırlamadığını ifade etti.

Yolda yapılan bir telefon görüşmesi de Zuhal Böcek'in ifadesinin kritik noktalarından biri oldu. Böcek, eşinin genel merkeze giderken Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu söyledi.

İfade metninde yer alan bir diğer çarpıcı bölüm ise adaylık sürecine ilişkin oldu. Zuhal Böcek, eşinin babasının belediye başkan adaylığı için ciddi miktarda para verildiğini sık sık dile getirdiğini aktardı. "O kadar para verdik, hala açıklanmadı" şeklindeki sitemlerin evde konuşulduğunu belirten Böcek, sürecin eşinde ciddi strese neden olduğunu vurguladı. Böcek ifadesinde ayrıca "1 milyon euro" ifadesinin geçtiğini, ancak bu paranın kaynağını bilmediğini söyledi.

İfadede İstanbul'daki Kapalıçarşı detayı ise dikkat çeken bir başka başlık oldu. Gökhan Böcek'in medya işleriyle uğraştığı belirtilen E.B. ile birlikte küçük bir dövizciye girdiğini anlatan Zuhal Böcek, kendisinin kapıda beklediğini söyledi. İçeride gerçekleşen para trafiğine dair doğrudan tanık olmadığını belirten Böcek, çıkışta eşinin kendisine "dövizciye şifre olarak para gösterildiğini" söylediğini aktardı. Bu olayın "ilginç" olduğu için aklında kaldığını vurgulayan Böcek, paranın miktarını ise bilmediğini ifade etti.

İfadesinde paranın kim tarafından sağlandığına dair bilgisinin olmadığını belirten Zuhal Böcek, eşinin babası Muhittin Böcek'in konumu nedeniyle iş insanlarından kolaylıkla para temin edebildiğini söyledi. Zuhal Böcek, seçim döneminde birçok kişinin maddi katkı sağladığını duyduğunu da dile getirdi.

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin suç kastı bulunmadığını savundu. Paranın temini, toplanması ya da tesliminde herhangi bir rolü olmadığını belirten avukat, Zuhal Böcek'in sadece eşine eşlik ettiğini ifade etti. Avukatı, ayrıca müvekkilinin bu tür ödemelerin yasa dışı olduğunu bilmediğini, herkesin adaylık sürecinde benzer ödemeler yaptığını düşündüğünü öne sürdü. - ANKARA