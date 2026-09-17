Iğdır Yeni Adalet Sarayı\'nın temeli 2025\'te atıldı, iki yılda bitmesi hedefleniyor

Alikamerli Mahallesi’nde devam eden projede binalar yükselirken, kısa sürede önemli ilerleme kaydedildi.

2025 yılında temeli atılan Iğdır Yeni Adalet Sarayı projesinde ekipler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İnşaat alanında blokların yükselmeye başlamasıyla birlikte projenin genel hatları da belirginleşmeye başladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Iğdır ziyareti sırasında da gündeme gelen proje tamamlandığında, kentteki mahkemeler ve adli hizmet birimlerinin daha modern ve işlevsel bir hizmet alanına kavuşması hedefleniyor.

Yeni adliye binasının vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırması, hâkimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adalet personelinin ise daha elverişli çalışma koşullarına sahip olması amaçlanıyor.

“25 Dönümlük Arazi Üzerinde İnşa Ediliyor”

Alikamerli Mahallesi’nde yaklaşık 25 dönümlük arazi üzerinde yükselen Yeni Adalet Sarayı, toplam 21 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Beş bloktan oluşması planlanan kompleks, bodrum, zemin ve üst katlarla birlikte toplam 6 katlı olarak inşa edilecek.

Modern mimarisi ve geniş kullanım alanlarıyla tasarlanan adliye kompleksinin, tamamlandığında Iğdır’daki adli hizmetlerin tek ve modern bir merkezde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

“Yaklaşık İki Yılda Tamamlanması Hedefleniyor”

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği projede, Yeni Adalet Sarayı’nın yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte Iğdır’da adli hizmetlerin daha modern, hızlı ve güvenli bir ortamda sunulması amaçlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla hem vatandaşların hem de adli personelin daha çağdaş bir hizmet alanına kavuşması bekleniyor.

Haber: Halit Öztürk