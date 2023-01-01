23:12 Denize attığı ağ ayağına dolanan balıkçı hayatını kaybetti Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir balıkçı çıktığı denizde attığı ağın ayağına dolanması sonucu denize düşerek yaşamını yitirdi.

15:39 Marmaraereğlisi'ne kardeş şehir Tortoman'dan ziyaret Marmaraereğlisi Belediyesinin kardeş kenti olan Romanya'nın Tortoman Belediye Başkanı Lucian Chitic ile beraberlerindeki heyet, ilçeyi ziyaret etti.

23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajlarda adı geçen holding sahibi Mine Tozlu Sineren iddiaları doğruladı. Peker'in eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu ve kardeşi Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu'nun adının geçtiği rüşvet çarkı iddiaları günün en çok konuşulan konuları arasındaydı.

18:45 Maaşlarına yapılan yüzde 17'lik zammı beğenmeyen Eskişehir Tramvay Hattı çalışanları protesto kararı aldı: Sakalımızı kesmeyeceğiz 2022 yılının başında maaşlarına yapılan yüzde 17'lik zammı yeterli bulmayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eskişehir Tramvay Hattı çalışanları, protesto kararı aldı. Belediye binası önüne gelen tramvay hattı çalışanları, sakal uzatacaklarını ifade ederek ve maaş bordrolarını yaktı.

17:34 ESTRAM işçileri eylemde bordro yaktı, sakal kesmeme kararı aldı - ESTRAM işçileri eylemde bordro yaktı, sakal kesmeme kararı aldı Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş eylemi devam ediyor Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Sekreteri Mehmet Kurt;

16:33 Diyabet hastalarına oruç önerileri Medical Park Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Ümit Çınkır, diyabeti olan hastaların Ramazan ayında oruç tutması ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam gelebileceğine ilişkin açıklamalarla ilgili, "Olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor" dedi. Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının hangi aşamada olduğu sorusuna da "Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz" cevabını verdi.

12:12 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar Kayıt için tavan oran yüzde 36'dan zam yapan Bahçeşehir Koleji, öğretmenlerine yüzde 10 zam yaptığı iddiasıyla gündemde yer aldı. Asgari ücret üzerinden maaş aldığını öne süren öğretmenler, düzenleme yapılması için imza kampanyası başlattı.

12:14 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge için ilk kez net bir tarih veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şu anda 3600 üzerinde yoğunlaştık. Çalışmalarımızı başlattık, mayısta bitireceğiz. Mayısta Meclis'te" ifadesine yer verdi.

12:03 Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclise geleceğini belirterek, "Bu düzenleme yapılacak.

11:59 Son dakika haber... Bakan Bilgin: "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik" Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur.

14:57 AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı Asgari ücret zammıyla birlikte vergi muafiyeti de getirildiği için AGİ desteği kalktı. Böylece devlet maaşlardan kestiği 638 liralık vergiden vazgeçti. Çalışanlar bu rakamın cebe girip giremeyeceğini merak ederken, ekonomi yazarı Faruk Erdem, brüt ve net maaşta AGİ hakkında önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Vergi istisnasının brüt ücret alanların maaşlarına yansıtıldığını belirten Erdem, net ücretteki 638 lira desteğin işverene yapıldığını ve patronun isterse bunu işçiye yansıtabileceğini söyledi.

14:31 AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşlara nasıl yansıyacak? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı Asgari ücret zammıyla birlikte vergi muafiyeti de getirildiği için AGİ desteği kalktı. Böylece devlet maaşlardan kestiği 638 liralık vergiden vazgeçti. Çalışanlar bu rakamın cebe girip giremeyeceğini merak ederken, ekonomi yazarı Faruk Erdem, brüt ve net maaşta AGİ'ye ilişkin önemli bir detayı paylaştı. Vergi istisnasının brüt ücret alanların maaşlarına yansıtıldığını belirten Erdem, net ücretteki 638 lira desteğin işverene yapıldığını ve patronun isterse bunu işçiye yansıtabileceğini söyledi.

13:26 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022'nin ilk 6 ayında Meclis'e intikal ettirileceğini belirterek, "Meclisteki süre birlikte değerlendirildiği zaman yılın sonuna kalmadan biteceğini düşünüyorum.

11:05 Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı AGİ'nin kaldırılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların kafasındaki soru işaretlerini giderdi. AGİ'nin kalkmasıyla işçi ve memurun bir hak kaybı olmadığını belirten Bilgin, memurların gelirlerinde 300 liralık bir artış olduğunu söyledi. Memur maaşlarından çocuk ve eş yardımı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Bilgin, "Memurlarda bu yardımlar kanunla düzenlenmiş. Bu desteklerin kaldırılması söz konusu değil" diye konuştu.

10:58 AGİ kalktı, maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan Bilgin'den herkesin merak ettiği soruya yanıt AGİ'nin kaldırılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların kafasındaki soru işaretlerini giderdi. AGİ'nin kalkmasıyla işçi ve memurun bir hak kaybı olmadığını belirten Bilgin, üstelik memurların gelirlerinde 300 liralık bir artış olduğunu söyledi. Memur maaşlarından çocuk ve eş yardımı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Bilgin, "Memurlarda bu yardımlar kanunla düzenlenmiş. Bu desteklerin kaldırılması söz konusu değil" dedi.

10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu CNN Türk canlı yayınına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşının 2.500 lira olmasına değindi. Acı bir itirafta bulunan Bakan Bilgin, "En düşük emekli maaşını 2.500 liraya çektik. Bu artış çok önemlidir. Yeterli midir, elbette yeterli değildir 2.500 lirayla geçinen insanların olması..." diye konuştu.

10:32 Bakan Vedat Bilgin'den "2.500 TL emekliye yeter mi?" sorusuna dikkat çeken cevap: Elbette yetersiz CNN Türk canlı yayınına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşının 2.500 lira olmasına değindi. Acı bir itirafta bulunan Bakan Bilgin, "En düşük emekli maaşını 2.500 liraya çektik. Bu artış çok önemlidir. Yeterli midir, elbette yeterli değildir 2.500 lirayla geçinen insanların olması..." ifadelerini kullandı.

17:44 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip 2022 yılı itibarıyla çalışma hayatından AGİ uygulaması kaldırıldı. Konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç, brüt ücret alanlarla ilgili bir sorun olmadığını, net ücret alanlarla ilgili bir kafa karışıklığı olduğunu belirtti. Burada iş sözleşmesindeki detayın önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, bakanlığın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceğini söyledi.

17:35 AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki detay kritik öneme sahip 2022 yılı itibarıyla çalışma hayatından AGİ uygulaması kaldırıldı. Düzenleme sonrası birçok kişi AGİ'nin kaldırılmasının maaşlara nasıl etki edeceğini merak eder oldu. Konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç, brüt ücret alanlarla ilgili bir sorun olmadığını, net ücret alanlarla ilgili bir kafa karışıklığı olduğunu belirtti. Burada iş sözleşmesindeki detayın önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, bakanlığın önümüzdeki günlerde bir açıklama yapabileceğini söyledi.

15:35 Memur-Sen'den vergi muafiyeti düzenlemesine ilişkin açıklama Açıklaması Memur-Sen Konfederasyonu, kamu görevlilerine yönelik vergi muafiyeti düzenlemesinin yansımasının herkese eşit oranda olmadığını bildirdi.

12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi İlk olarak asgari ücretlilere getirilen daha sonra tüm çalışanlar için uygulamaya alınan vergi muafiyeti birçok avantaj sağlayacak. Yeni yıldan itibaren işçi-memur ayrımı olmaksızın 18,5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmayacak. Böylece çalışanların eline geçen net ücret artacak. İşte 10 soruda vergi istisnasının detayları.

12:06 Milyonlarca çalışanın net maaşı artacak! İşte 10 soruda vergi istisnasının detayları İlk olarak asgari ücretlilere getirilen daha sonra tepkiler üzerine tüm çalışanlar için uygulamaya alınan vergi muafiyeti birçok avantaj sağlayacak. Yeni yıldan itibaren işçi-memur ayrımı olmaksızın 18,5 milyon çalışanın maaşının asgari ücrete kadar olan kısmından vergi alınmayacak. Böylece çalışanların eline geçen net ücret artacak. İşte 10 soruda vergi istisnasının detayları.

23:44 Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi istisnası getiren teklif Meclis'te kabul edildi Son dakika: 18,5 milyon çalışanı ilgilendiren ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kadarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu teklif ile asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85'i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yani AGİ yürürlükten kalkacak.

07:20 Son Dakika: Tüm çalışanların maaşlarına vergi muafiyeti getiren teklif Meclis'te kabul edildi! Dikkat çeken AGİ detayı Son dakika: 18,5 milyon çalışanı ilgilendiren ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kadarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu teklif ile asgari ücretin brüt tutarı gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan "Asgari Geçim İndirimi" düzenlemesi yani AGİ yürürlükten kalkacak.

01:10 Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 18,5 milyon çalışanı ilgilendiren teklif, Meclis'te kabul edildikten sonra yasalaşacak. Böylelikle Asgari Geçim İndirimi düzenlemesi de yürürlükten kalkacak.

00:45 Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 18,5 milyon çalışanı ilgilendiren teklif, Meclis'te kabul edildikten sonra yasalaşacak. Böylece Asgari Geçim İndirimi düzenlemesi de yürürlükten kalkacak.

15:02 Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir paradigma değişikliği kararı verildi.

14:54 Son dakika: Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek! Masada AGİ muafiyetinin genişletilmesi var Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek. AK Parti kaynaklarına göre görüşmede AGİ muafiyetinin genişletilmesi ele alınacak.

11:15 Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek? Asgari ücrette tarihi zam çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemini yükseltirken diğer gruplarda da ücret artışlarını beraberinde getirecek. Sabah'ın haberine göre; süren toplu iş sözleşmelerinde yeni tutar dikkate alınacak. Gelir ve damga vergisinden muaf tutulan yeni asgari brüt 5004 lira olurken bu tutarı geçen fazla mesailer vergiye tutulacak.

14:36 Bakan Bilgin, AGİ konusundaki belirsizliğe katıldığı programda son noktayı koydu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) kaldırılıp kaldırılmadığı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Bilgin, "Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı" ifadelerini kullandı.

10:09 Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak 2022 asgari ücreti yapılan yüzde 50,5'lik zamla beraber 4 bin 253 liraya yükseldi. Asgari ücrete yapılan zamla beraber çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor. Milyonlarca çalışanın asgari geçim indirimi de (AGİ) artıyor. Asgari ücretteki artışla beraber bekar bir işçi için 268 lira olan AGİ yılbaşından itibaren 403.4 lira olacak, evli ve eşi çalışmayan 3,4,5 çocukluda da ise 686 liraya çıkıyor.

16:02 CHP'li Ağbaba'dan asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifine tepki Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti tarafından verilen asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren kanun teklifine tepki göstererek "Bakan 'Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı.

11:30 Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi Asgari ücret zammının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli işçiye yapılan yüzde 50'lik zam sonrası, bir beklentiye girdi. AK Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre vekiller, emeklilere de asgari ücret zam yapılması gerektiğini söylüyor.

11:09 AK Partili vekillerden emekli zammı yorumu: Asgari ücret kadar artış yapmalıyız Asgari ücret zammının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli işçiye yapılan yüzde 50'lik zam sonrası, bir beklentiye girdi. AK Parti kulislerinde enflasyon + yüzde 25'lik zamlardan bahsediliyor. Bu da yüzde 35-40 arası bir artışa denk geliyor. AK Partili vekiller, seçmen kitlelerinin büyük bölümünü emeklilerin oluşturduğunu belirterek, emeklilere de asgari ücret kadar zam yapılması gerektiğini belirtiyor.

09:31 Asgari ücrete dair merak edilen 15 detay! İşte bilmek istediğiniz her şey! Asgari ücret 2022 zammı önceki açıklandı. Yeni asgari ücret rakamı %50'lik zamla 4.253 TL oldu. Asgari ücretten kesilen gelir ve damga vergisi de kalktı. Öte yandan; asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca çalışan da konuyla ilgili detaylara ulaşmak istiyor.

11:17 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler 2022 yılı asgari ücreti net 4.253 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette işçiyi memnun eden bir zam yapılırken işveren de unutulmadı. Gelir ve damga vergisi kaldırılarak patronlar 450 TL'lik bir yükten kurtulmuş oldu. Asgari ücretten vergi kaldırıldığı için AGİ de kaldırıldı. Ancak diğer çalışanlar için AGİ devam edecek. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve engelli aylığı da zamlandı.

10:57 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! İşte yeni asgari ücretle ilgili tüm merak edilenler 2022 yılı asgari ücreti net 4.253 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette işçiyi memnun eden bir zam yapılırken işveren de unutulmadı. Gelir ve damga vergisi kaldırılarak patronlar 450 TL'lik bir yükten kurtulmuş oldu. Asgari ücretten vergi kaldırıldığı için AGİ de kaldırıldı. Ancak diğer çalışanlar için AGİ devam edecek. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve engelli aylığı da zamlandı. İşte yeni asgari ücrete dair merak edilen her şey.

10:20 Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak Hükümete yakınlığıyla tanınan gazeteci Cem Küçük, emekli zammına ilişkin Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı canlı yayında aktardı. Bakan'a "Emeklilere yüzde 30-40 oranında zam olur mu?" diye sorduğunu söyleyen Küçük, "Benim anladığım enflasyon farkları dahil olmak üzere en az yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam gelecek." ifadelerini kullandı. Küçük, dün asgari ücret konusunda da nokta atışı yapmış ve Erdoğan'ın 4.200 TL'ye kadar çıkacağını söylemişti.

10:16 Sıra memur zammında! "Ek zam ve refah payı uygulaması derhal hayata geçirilmeli!" Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni asgari ücretin en düşük memur maaşını geçtiğini belirterek, memurlara yönelik bir an önce ek zam veya refah payı uygulamasının başlatılmasını istedi.

18:55 Asgari ücret alan kişiler, vergi kesintileri kaldırıldığı için AGİ alamayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan son toplantısının ardından 2022 asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. Vergi kesintilerinin kaldırıldığı asgari ücretten AGİ'nin de kaldırıldığı ifade edildi. Peş peşe yapılan açıklamalar sonrası konuyla ilgili en net açıklama Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak'tan geldi. Kavlak, asgari ücretteki vergi kesintileri kaldırıldığı için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasının da kalktığını belirtti.

17:39 Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükselmesi konusunda ilk yorumunu yaptı. Ali Babacan, "Bugün açıklanan asgari ücret daha ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye, üzülerek söylüyorum kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir" ifadelerini kullandı.

17:24 Ali Babacan'dan asgari ücret için ilk tepki: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükselmesi konusunda ilk yorumunu yaptı. Babacan, "Bugün açıklanan asgari ücret daha ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye, üzülerek söylüyorum kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir" dedi.

17:16 2022 AGİ rakamları belli oldu Asgari ücretin belirlenmesiyle yeni yılda maaşlara yansıtılacak AGİ ücretleri belli oldu.

16:46 Son dakika: En düşük ücret 402 liraya yükseldi! İşte 2022 AGİ listesi Son dakika: 2022 yılı asgari ücreti yüzde 50'lik artışla 4.253 lira oldu. Asgari ücretteki artışla beraber AGİ'de zamlandı. 2022 yılında en düşük AGİ 402 liraya, en yüksek AGİ ise 684 liraya yükseldi. İşte 2022 AGİ listesi.

16:33 DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücretini 4 bin 250 lira olarak açıklamasının ardından DİSK'ten ilk tepki geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını belirterek "Asgari ücret zammı suya yazılan yazıdır'' dedi.

16:03 Son dakika: Asgari ücret sonrası 2022 AGİ tutarları da belli oldu! İşte o tutarlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücreti 4250 TL olarak açıklaması sonrası yeni AGİ tutarları da belli oldu. 2022 yılında uygulanacak en düşük AGİ 403,53 TL olarak uygulanacak.

08:53 Asgari ücrete prim mi geliyor? Asgari ücrette 4. ve son toplantı olan 2022 için net zam ve maaş rakamının ortaya çıkacağı zirve öncesi, asgari ücrete prim dopingi yolda. Düzenlemeye göre Asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. İşverene maliyet düşecek, vergi diliminde değişiklik olacak ve AGİ ile SGK priminde de destek artacak. Yüzde 14'lük SGK priminin yüzde 5'e düşürülmesi de asgari ücret son toplantısında masada olacak.