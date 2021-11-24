Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Normalde 4 kez toplanan komisyon aralık ayının sonunda nihai kararını veriyordu. Ancak bu yıl önceki senelerden farklı olacak. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN: İLK HAFTA BİTİRME KARARINDAYIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.

YÜZDE 30'LUK ZAM İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Görüşmelere kısa bir süre kala zamma ilişkin oranlar da ortaya atılmaya başlandı. Görüşmelerde enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Enflasyon rakamının üstüne refah payı da eklenecek. Buradan yola çıkarsak zammın yüzde 25-30 civarında olması bekleniyor. Ancak son dönemdeki gelişmeler yüzde 30'luk zam ihtimalini daha da güçlendiriyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor.

AGİ'YE DE ZAM GELECEK

Asgari ücretle birlikte, çalışanların medeni hali, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi kriterlere göre belirlenen AGİ'ye de zam gelecek.

Yüzde 30'luk zamma göre AGİ şöyle olacak: