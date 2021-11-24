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Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak - Son Dakika

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak

24.11.2021 10:56

Asgari ücret zammında enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 25-30 arası bir zam konuşuluyor. Ancak son dönemdeki ekonomik gelişmeler yüzde 30 ihtimalini daha da güçlendirdi. Yüzde 30'luk zamma göre net asgari ücret 3.673 liraya yükselecek. Maaşların yanında AGİ de artacak. Bu orana göre bekar bir işçinin AGİ'si 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu işçinin AGİ'si ise 402 liradan 523 liraya yükselecek.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Normalde 4 kez toplanan komisyon aralık ayının sonunda nihai kararını veriyordu. Ancak bu yıl önceki senelerden farklı olacak. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN: İLK HAFTA BİTİRME KARARINDAYIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.

YÜZDE 30'LUK ZAM İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Görüşmelere kısa bir süre kala zamma ilişkin oranlar da ortaya atılmaya başlandı. Görüşmelerde enflasyon kritik öneme sahip. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 19.31. Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğine vurgu yapılıyor. Enflasyon rakamının üstüne refah payı da eklenecek. Buradan yola çıkarsak zammın yüzde 25-30 civarında olması bekleniyor. Ancak son dönemdeki gelişmeler yüzde 30'luk zam ihtimalini daha da güçlendiriyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor.

AGİ'YE DE ZAM GELECEK

Asgari ücretle birlikte, çalışanların medeni hali, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi kriterlere göre belirlenen AGİ'ye de zam gelecek.

Yüzde 30'luk zamma göre AGİ şöyle olacak:

  • Bekar bir işçi için, 268 liradan 348 liraya
  • Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz işçi için, 322 liradan 419 liraya
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu işçi için, 362 liradan 471 liraya
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu işçi için, 402 liradan 523 liraya
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu işçi için, 456 liradan 592 liraya
  • Evli eşi çalışmayan 4-5 çocuklu işçi için, 456 liradan 593 liraya
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu işçi için, 308 liradan 401 liraya
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu işçi için, 348 liradan 453 liraya
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu işçi için, 402 liradan 523 liraya
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu işçi için, 429 liradan 558 liraya
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu işçi için, 456 liradan 593 liraya çıkacak.
Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ethem Çetim : 3673 TL mi :(( her şeye bir yıl içinde en az P zam geldi. Zam yapacakların elini vicdanına koyup askeri ücrete zam yapsın.... :( Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak - Son Dakika
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