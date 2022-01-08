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Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı - Son Dakika

Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı

08.01.2022 11:04

AGİ'nin kaldırılmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların kafasındaki soru işaretlerini giderdi. AGİ'nin kalkmasıyla işçi ve memurun bir hak kaybı olmadığını belirten Bilgin, memurların gelirlerinde 300 liralık bir artış olduğunu söyledi. Memur maaşlarından çocuk ve eş yardımı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Bilgin, "Memurlarda bu yardımlar kanunla düzenlenmiş. Bu desteklerin kaldırılması söz konusu değil" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayınında çalışma hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulunudu. Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, kaldırılan asgari geçim indirimi (AGİ) ile ilgili merak edilenleri anlattı.

"İŞÇİNİN BİR KAYBI YOK"

AGİ'nin kaldırılmasıyla bir hak kaybı olmadığını belirten Bilgin, "AGİ konusunda vergi alınıyordu. Şimdi bir o vergiden vazgeçtik. Yani AGİ için ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. Böylece artık AGİ iade etmiyoruz. Bu durumda işçinin çalışanın bir kaybı yok." ifadelerini kullandı.

"MEMUR MAAŞLARINDA 300 LİRALIK ARTIŞ OLDU"

Verginin kaldırılmasıyla memurların kazancı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla memurlarımızın da ciddi bir kazancı oldu. Biz tüm çalışanların gelirlerini vergi dışı bırakınca, memurların gelirinde ortalama 300 liralık bir artış oldu." dedi.

"MEMURUN ÇOCUK VE EŞ YARDIMI KALKMADI"

Memurlara yapılan çocuk ve eş yardımının kaldırıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Bilgin, "Memurlarda çocuk parası, çalışmayan eş parası AGİ ile verilmiyor. Bunlar kanunla düzenlenmiş. Bu nedenle bunlar memurlar için kalkmadı. Bu yanlış bir bilgidir. Bu vergi dışı kalma olayı memurların gelirlerinde artışa neden oldu." açıklamasında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Vergi, AGİ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı - Son Dakika
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