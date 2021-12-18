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Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi - Son Dakika

Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi

18.12.2021 11:29

Asgari ücret zammının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli işçiye yapılan yüzde 50'lik zam sonrası, bir beklentiye girdi. AK Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre vekiller, emeklilere de asgari ücret zam yapılması gerektiğini söylüyor.

Asgari ücret pazarlığında işçi istediğini aldı. Yüzde 50'li zamla asgari ücret 4.253 liraya yükseldi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Böylece işveren 450 TL'lik bir yükten kurtarıldı. Ancak vergi kalktığı için asgari ücretten AGİ'de kalkmış oldu.

EMEKLİLER BEKLENTİ İÇERİSİNDE

Asgari ücret zammının ardından gözler emekli zammına çevrildi. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrası emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi açıklanacak zam oranını bekliyor.

MASADA YÜZDE 35-40 ARASI BİR ZAM VAR

AK Parti kulislerinde de gündem emekliler. Parti içerisinde konuşanlara göre, emekli zammı için enflasyon + yüzde 25'lik zamdan bahsediliyor. Buda yüzde 35-40 arasında artış anlamına geliyor.

EMEKLİLER SEÇİMDE KİLİT NOKTA

AK Partili vekiller, emeklilerin seçimdeki önemine de vurgu yapıyor. Seçmen kitlesinin büyük bölümünü emeklilerin oluşturduğunu söyleyen AK Partililer, emekli maaşlarına da asgari ücret gibi büyük bir artış yapılması gerektiğini söylüyor.

Kulis bilgisi: AK Partili vekiller emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı dedi

Asgari Ücret, AK Parti, Emekli, AGİ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kulis bilgisi: AK Partili vekiller 'emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı' dedi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kulis bilgisi: AK Partili vekiller "emeklilere, asgari ücret kadar zam yapılmalı" dedi - Son Dakika
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