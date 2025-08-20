3 ay önce kurulan gıda şirketine Ziraat'ten yatırım - Son Dakika
Ekonomi

3 ay önce kurulan gıda şirketine Ziraat'ten yatırım

20.08.2025 10:42
Ziraat Portföy, bu yılın nisan ayında kurulan gıda şirketi AGİ'ye yatırımcı olarak sektörde dikkat çeken bir hamlede bulundu. 8 milyon TL sermayeye sahip şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Mehmet Kalyoncu oturuyor.

Ziraat Portföy, nisan ayında kurulan ve Mehmet Kalyoncu'ya ait olan gıda şirketine yatırımcı oldu.

Patronlar Dünyasından Kerem Ülker'in haberine göre; Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu'nun kurduğu AGİ'ye, Ziraat Portföy yatırımcı oldu. Ziraat Portföy tarafından kurulan ve yönetilen Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun şirkete yatırılmasına karar verildi. Anlaşma tamamlanır ve onaylanırsa; Ziraat Portföy, Kalyoncu'nun kurduğu ve tamamına sahip olduğu AGİ'yi yönettiği Element Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla devralacak.

8 MİLYON TL SERMAYEYE SAHİP

Bu yılın nisan ayında kurulan AGİ Seyahat Yeme İçme ve Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi, 8 milyon TL sermayeye sahip. Üsküdar merkezli şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda Mehmet Kalyoncu oturuyor.

Geçtiğimiz yıl görev değişimi yaşayan Kalyon Holding'de, Mehmet Kalyoncu Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilirken, aynı zamanda İGA'daki ve Kalyon Holding'teki Yönetim Kurulu üyelikleri aynı şekilde devam ediyor.

10:09
