Asgari ücrette gündem "asgari geçim indirimi" oranları! İşte eski ve yeni AGİ tablosu!

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilki 1 Aralık'ta yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün TİSK ev sahipliğinde yapılacak. İşçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.

İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

"AGİ'DE VERGİ KAYBI ÖNLENSİN"

Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekâr değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor. Sadece bekâr işçinin vergiden kaynaklı kaybı gideriliyor.

ESKİ VE YENİ AGİ TABLOLARI

Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.

YÜZDE 30 ARTIŞA GÖRE AGİ 348 LİRA OLACAK

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

AGİ NASIL HESAPLANIYOR?

AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor. Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir.

Son dakika | Asgari ücrette kritik toplantı: AGİ'de vergi kaybına formül

İŞTE ESKİ VE YENİ AGİ TABLOSU

BEKAR AGİ ÜCRETİ

Bekâr 268,31TL - 348,80

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL - 418,57

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL - 470,88

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL - 523,21

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL - 592,96

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL- 592,96

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL - 592,96

EVLİ EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli eşi çalışan: 268,162 TL - 348,80

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL - 401,12

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80 - 453,45

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL - 523,21

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL - 558,09

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL - 592,96