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Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek - Son Dakika

Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek

03.12.2021 23:52

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrette son düzlüğe girilirken bir vergi iadesi çalışması da Asgari Geçim İndirimi'nde (AGİ) yapılacağı konuşuluyor. Bu çalışmaya göre; bekar bir işçi için ödenen 268,31 liralık AGİ'ye alınan gelir vergisi eklenerek 456,13 liraya çıkartılacak. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya yükselecek.

Asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. Bu kapsamda vatandaşlar gözünü bu toplantının sonucunda çıkacak karara çevirirken bir düzenlemede Asgari Geçim İndirimi'nde (AGİ) yapılması bekleniyor.

VERGİ İADESİ GÜNDEMDE

A Haber'in haberine göre; vergi alınmaması talebi yerine geldiğinde aslında tüm çalışanlar açısından bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda tüm çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.

BUGÜN İÇİN AGİ 268 LİRA

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

APARTMAN GÖREVLİLERİNDEN GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMIYOR

Apartman görevlilerine uygulanan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gelen AGİ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2825,9 TL maaş alabiliyor.

VERGİSİZ ASGARİ UYGULANIRSA MAAŞ 3000 LİRAYI GEÇECEK

Vergisiz asgari ücret uygulandığında tüm çalışanlar 3.040 lira maaş alabilecek ve böylece hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak. Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak.

AGİ SİSTEMİ DEVREYE SOKULURSA NE OLACAK?

Bunun yerine AGİ sistemi devreye sokulursa bu kez bekar bir işçi için ödenen 268,31 liralık AGİ'ye alınan gelir vergisi de eklenerek 456,13 liraya çıkartılarak işçiye ödenecek. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya çıkacak. İşçilerin tüm maaşlardan asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmasın talebi kabul görürse bu kez maaşı ne olursa olsun herkes asgari ücret kadar olan kısım için gelir ve damga vergisi ödemeyecek ya da bu miktarda AGİ alabilecek.

VERGİLERİN TAMAMININ İADESİ GERÇEKLEŞEBİLİR

2021 yılı için hesaplarsak bu durumda brüt maaşı 5 bin lira olan birisi bunun 3577,5 TL'lik kısmı için vergi ödemeyecek. Doyasıyla damga vergisiyle birlikte 483,28 liralık kısım cebinde kalacak. Kalan 1.422,5 liralık kısım için gelir vergisi ödenecek. Burada çalışanların AGİ'leri de gelir vergisi kadar artırılarak verginin tamamının iadesi de gerçekleşebilir.

Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek

Asgari Ücret, Vergi, işçi, AGİ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari Geçim İndirimi'nde düzenleme kabul edilirse maaş alan herkesin yüzü gülecek - Son Dakika
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