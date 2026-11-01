Yeni Parti'den Emir Sarıgül'ün "350 bin dolar" iddiasına yanıt - Son Dakika
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Yeni Parti'den Emir Sarıgül'ün "350 bin dolar" iddiasına yanıt

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Yeni Parti\'den Emir Sarıgül\'ün "350 bin dolar" iddiasına yanıt
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Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel'in Mustafa Sarıgül'den toplam 350 bin dolar aldığı yönündeki iddiaları sert sözlerle yalanladı. Emir Sarıgül'ün savcılık ifadesine dayandırılan iddiaları "Külliyen yalandır, açık bir iftiradır" diyerek reddeden Emre, parti otobüsünün bağışlarla satın alındığını ve tüm faturaların mevcut olduğunu belirtti. Emre, iddiaların bir "itibar suikastı" olduğunu savunarak sorumlular hakkında hukuki adım atacaklarını açıkladı.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel hakkında ortaya atılan Mustafa Sarıgül’den toplam 350 bin dolar aldığı iddiası ve parti otobüsüne ilişkin haberlere yanıt verdi.

“KÜLLİYEN YALANDIR, AÇIK BİR İFTİRADIR”

İddiaları kesin bir dille yalanlayan ve süreci bir “itibar suikastı” olarak niteleyen Emre, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır. Ayrıca dün basına yansıyan parti otobüsümüzle ilgili iddialar da akıl dışıdır. Otobüs milletin bağışlarıyla alınmıştır, partimizde tüm faturaları mevcuttur. Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız.”

NE OLDU?

Sarıgül ailesinin mal varlığına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, ek ifade verdi. Sarıgül, ilk ifadesinde yer vermediği iddiaları savcılığa anlattı.

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen 24 şüpheliden biri olan Emir Sarıgül, Sabah'ın haberine göre ifadesinde Yeni Parti’nin kuruluş döneminde parti binasının tefrişatı için para verildiğini ileri sürdü. Sarıgül’ün iddiasına göre, Özgür Özel ile 6-7 milletvekilinin Ankara Ümitköy’de bir restoranda yemek yediği sırada, babası Mustafa Sarıgül restoranın önünde park halindeki Özel’in aracının arka kısmına 250 bin dolar bıraktı. Emir Sarıgül, bu bilgiyi babasından duyduğunu ifade etti.

ŞAL PAKETİNE 100 BİN DOLAR GİZLENDİĞİ İDDİASI

Emir Sarıgül, ikinci para teslimatının ailenin Ankara’daki evinde verilen bir yemekte yapıldığını öne sürdü. Babasının isteği üzerine İstinye Park’taki bir mağazadan 2 şal aldığını anlatan Sarıgül, babasının 100 bin doları bu şalların bulunduğu hediye paketinin içine gizlediğini iddia etti. Sarıgül, paketin yemeğe davetli olan Özel’e verildiğini ertesi gün babasından öğrendiğini söyledi.

Sarıgül’ün iddialarına göre, bu iki teslimatla birlikte toplam tutar 350 bin dolara ulaştı.

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yavuz Mehmet Yavuz:
    HADİ HADİ YEDİK SİZE İNANAN KESİM GİBİ :)) 3 2 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Cidden tam salak bunlar saman yemekten gözleri sadwcw raki görüyor hahahahahaha 0 0
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    geldiğiniz yer bellidir 1 1 Yanıtla
  • hallo.zusammen13 hallo.zusammen13:
    ne dedi ne dedi her şey yalan dedi, lan adam fatorafli kanıt yapıyor arabanın ismine varana kadar koltuğun rengine varana kadar söylüyor, halen bunlar yalan dünya diyor artık onlar da inanç olamazken kafada kalmamış ?? 2 0 Yanıtla
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