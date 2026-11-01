Mustafa Sarıgül ile oğlu arasında miras krizi: Emir Sarıgül savcılıkta anlattı

Sarıgül ailesine yönelik suç gelirlerini aklama soruşturmasında tutuklanan Emir Sarıgül’ün savcılığa verdiği ek ifadede, babası Mustafa Sarıgül ile arasında yaşandığını belirttiği miras anlaşmazlığı dikkat çekti. Emir Sarıgül, annesi Gülsüm Hülya Köksaloğlu’ndan kalan mal varlığının kendisine devredilmesi için uzun yıllar girişimde bulunduğunu, ancak babasının bu talebi başlangıçta kabul etmediğini anlattı.

Emir Sarıgül ifadesinde Abdurrahman Köksaloğlu'nun sanayici, iş insanı ve İstanbul Milletvekili olduğunu belirterek dedesinin 1980 yılında cinayet sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı. Dedesiyle ilgili mal varlığının annesi Gülsüm Hülya Köksaloğlu'na kaldığını ifade eden Sarıgül, annesinin ise 1984 yılında, kendisi henüz 3 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

“MİRASIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BANA KALDI”

Annesinin vefatının ardından mal varlığının dörtte üçünün, 18 yaşına geldiğinde tasarruf edebilmesi için kendisine; dörtte birinin ise babası Mustafa Sarıgül’e kaldığını belirten Emir Sarıgül, babasının 1993 yılında Aylin Kotil ile evlendiğini ve bu evlilikten bir çocuk dünyaya geldiğini anlattı.

Bu dönemde evden ayrılarak babaannesi ve dedesinin evinde yaşamaya başladığını belirten Sarıgül, üniversite yıllarına kadar onlarla kaldığını ifade etti.

“BABAM MAL VARLIĞINI ÜZERİME YAPMAYI KABUL ETMEDİ”

1999 yılında 18 yaşına gelerek üniversiteye başladığını aktaran Emir Sarıgül, annesinden kalan mal varlığının kendi üzerine geçirilmesini istediğini ancak babasının bu talebi kabul etmediğini öne sürdü. Sarıgül, ifadesinde bu sürecin uzun yıllar ilerleme kaydedemeden devam ettiğini belirtti.

Son 3,5 yıldır ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Emir Sarıgül, zaman zaman iki çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını ifade etti. Bunun üzerine mirasın devri konusunu kızlarıyla da görüştüğünü, kızlarının da dedeleri Mustafa Sarıgül ile konuştuğunu kaydetti.

5 TAŞINMAZ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Emir Sarıgül, babasının yaşının ilerlemesi ve kızlarının da kendisiyle görüşmesinin ardından mal varlığını devretmeyi kabul ettiğini belirtti. Yaklaşık iki yıl önce Ankara'da avukatı Emrah Cengiz tarafından hazırlanan miras taksim sözleşmesini babasıyla birlikte imzaladıklarını aktaran Sarıgül, sözleşme kapsamında kendisine 5 taşınmazın devredilmesinin taahhüt edildiğini söyledi.

Emir Sarıgül bu taşınmazları şöyle sıraladı:

1-Nişantaşı Amerikan Hastanesinin arkasındaki içinde 5 katlı metruk bina bulunan 987 metre kare arazi.

2-Marmaris Söğüt bölgesinde 64 dönüm arazi,

3-Mecidiyeköy Trump Towersın arkasındaki 1 dönüme yakın olan şuan otopark olarak kullanılan arazi,

4-Ankara'da TBMM'nin karşısındaki Şinasi ve Akün Sahnesinin olduğu bina,

5-Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesinin sonunda şuanda Chanel mağazasının yanındaki 642 metre kare arazi.

Sarıgül, bu sözleşmenin yanında taşınmazların kendisine devredilmemesi halinde 50.000.000 dolar paranın bana verileceğine dair bir senet daha imzaladıklarını belirterek bu sözleşme ve senedin aslının avukatı Emrah Cengiz'in kasasında olduğunu ifade etti.