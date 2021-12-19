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Bakan Bilgin, AGİ konusundaki belirsizliğe katıldığı programda son noktayı koydu - Son Dakika

Bakan Bilgin, AGİ konusundaki belirsizliğe katıldığı programda son noktayı koydu

19.12.2021 14:35
Bakan Bilgin, AGİ konusundaki belirsizliğe katıldığı programda son noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) kaldırılıp kaldırılmadığı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Bilgin, "Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50 oranında zam yapılan asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan ayrıca, asgari ücretteki verginin de kaldırıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ'nin kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyordu.

BAKAN VEDAT BİLGİN SON NOKTAYI KOYDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Kanal 7 ekranlarında katıldığı programda AGİ tartışmalarına ilişkin son noktayı koydu. Bakan Bilgin, "2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı" dedi.

"AGİ BİR TİP VERGİ İADESİDİR"

Bakan Bilgin, AGİ ile ilgili sözlerini şu şekilde sürdürdü: Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.

Bakan Bilgin, AGİ konusundaki belirsizliğe katıldığı programda son noktayı koydu

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bilgin, AGİ konusundaki belirsizliğe katıldığı programda son noktayı koydu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Bilgin, AGİ konusundaki belirsizliğe katıldığı programda son noktayı koydu - Son Dakika
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