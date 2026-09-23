Ağrı'da 100 okul bahçe görevlisine öğrenci güvenliği için 5 günlük eğitim verildi - Son Dakika
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Ağrı'da 100 okul bahçe görevlisine öğrenci güvenliği için 5 günlük eğitim verildi

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Ağrı\'da 100 okul bahçe görevlisine öğrenci güvenliği için 5 günlük eğitim verildi
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Ağrı'da TYP kapsamında görev yapan 100 okul bahçe görevlisine, öğrenci güvenliği ve bahçe düzeni konusunda 5 günlük eğitim verildi. Eğitimde jandarma, emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları sunum yaptı; il genelinde 409 bahçe görevlisinin çalıştığı belirtildi.

Ağrı'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görev yapan 100 okul bahçe görevlisine, öğrencilerin güvenliği ve okul bahçelerindeki düzen konusunda 5 günlük eğitim verildi.Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programı, Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü Atilla Aslan ve okul bahçe görevlileri katıldı.

Ağrı'da 100 okul bahçe görevlisine öğrenci güvenliği için 5 günlük eğitim verildi

Görevleri kapsamında eğitim programına katılan personele, okul bahçelerinde düzenin sağlanması, karşılaşabilecekleri durumlarda izlenecek yollar, acil durumlar ve öğrencilerle iletişim konularında bilgi verildi.Eğitimlerde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Ağrı'da 100 okul bahçe görevlisine öğrenci güvenliği için 5 günlük eğitim verildi

Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenli bir okul ortamında eğitimlerini sürdürmesinde okul yönetimi, öğretmenler, aileler ve okul personeli arasındaki işbirliğinin önemine değindi.

Ağrı'da 100 okul bahçe görevlisine öğrenci güvenliği için 5 günlük eğitim verildi

Bahçe görevlilerinin okul güvenliğine katkı sağlayacağını belirten Seyhan, eğitim programının görev sırasında karşılaşılabilecek durumlara yönelik bilgi ve farkındalık kazandırdığını ifade etti.İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ise il merkezinde 100, il genelinde toplam 409 okul bahçe görevlisinin görev yaptığını belirtti.

Ağrı'da 100 okul bahçe görevlisine öğrenci güvenliği için 5 günlük eğitim verildi

Çakan, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenliğine yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüleceğini kaydetti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
JandarmaGüvenlikGüncelEğitimBahçeAğrıSon Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 100 okul bahçe görevlisine öğrenci güvenliği için 5 günlük eğitim verildi - Son Dakika
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