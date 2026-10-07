Ağrı Valisi Bozkurt, 9 Ekim açılışı öncesi OSB'deki hazırlıkları yerinde inceledi - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt, 9 Ekim açılışı öncesi OSB'deki hazırlıkları yerinde inceledi

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Ağrı Valisi Bozkurt, 9 Ekim açılışı öncesi OSB\'deki hazırlıkları yerinde inceledi
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, 9 Ekim 2026 açılışı öncesi OSB'de incelemelerde bulundu. Asfalt Plenti, doğalgaz iletim tesisi ve İl Özel İdaresi araç filosu için hazırlanan alanı inceledi. Bozkurt, yetkililerden bilgi aldı; yatırımların sanayi altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.


Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek açılış programı öncesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Ağrı Valisi Bozkurt, 9 Ekim açılışı öncesi <a class='keyword-sd' href='/osb/' title='OSB'>OSB</a>'deki hazırlıkları yerinde inceledi

Açılış kapsamında hizmete sunulması planlanan Asfalt Plenti, OSB Doğalgaz İletim Tesisi ve İl Özel İdaresi’nin yeni araç filosu için hazırlanan alanda incelemelerde bulunan Valimiz Sayın Önder Bozkurt, yürütülen çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi.

Ağrı Valisi Bozkurt, 9 Ekim açılışı öncesi OSB'deki hazırlıkları yerinde inceledi

Hazırlık çalışmalarını titizlikle takip eden Vali Dr. Önder Bozkurt, ilgili kurum ve yetkililerden çalışmaların mevcut durumu, tamamlanan hazırlıklar ve açılış programına ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ağrı Valisi Bozkurt, 9 Ekim açılışı öncesi OSB'deki hazırlıkları yerinde inceledi

İlimizin üretim kapasitesinin artırılması, sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve ulaşım hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacak yatırımların açılışa hazır hale getirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Valiliğimiz himayesinde gerçekleştirilen yatırımlarla Ağrı’nın sanayi ve üretim altyapısının güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
İl Özel İdaresiYerel HaberlerAğrı ValiliğiBozkurtEkonomiGüncelOSBSon Dakika

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