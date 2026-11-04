Ağrı Valisi Bozkurt, ziyaret ettiği okullarda öğrenci ve öğretmenlerle görüştü - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt, ziyaret ettiği okullarda öğrenci ve öğretmenlerle görüştü

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Ağrı Valisi Bozkurt, ziyaret ettiği okullarda öğrenci ve öğretmenlerle görüştü
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Selahattin Eyyubi ve Kuva-i Milliye ilkokulları ile Şerife Bacı Anadolu Lisesine gitti. Bozkurt'a İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan eşlik etti; Vali öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT, il genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek, okulların mevcut durumunu değerlendirmek ve eğitim camiasıyla bir araya gelmek amacıyla Selahattin Eyyubi İlkokulu, Kuva-i Milliye İlkokulu ve Şerife Bacı Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyaretlerde Vali Bozkurt’a İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan eşlik etti.

Ağrı Valisi Bozkurt, ziyaret ettiği okullarda öğrenci ve öğretmenlerle görüştü

Ziyaret programı kapsamında okullarda incelemelerde bulunan Vali BOZKURT, okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri, fiziki imkânlar, öğrencilerin eğitim süreçleri ve kurumlarda yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ağrı Valisi Bozkurt, ziyaret ettiği okullarda öğrenci ve öğretmenlerle görüştü

Sınıfları da ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Vali BOZKURT, öğrencilerle yakından ilgilenerek dersleri, eğitim hayatları ve gelecek hedefleri üzerine sohbet etti. Öğrencilerin talep ve düşüncelerini dinleyen Vali BOZKURT, eğitim hayatında azim, disiplin ve kararlılığın önemine vurgu yaptı.

Öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerde ise eğitim-öğretim süreçlerinin etkinliği, eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar ve okulların ihtiyaçları ele alındı. Öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Vali BOZKURT, eğitim hizmetlerinin geliştirilmesinde öğretmenlerin üstlendiği önemli sorumluluğa dikkat çekti.

Ağrı Valisi Bozkurt, ziyaret ettiği okullarda öğrenci ve öğretmenlerle görüştü

Eğitimin, güçlü ve müreffeh bir geleceğin inşasında temel unsur olduğunu vurgulayan Vali BOZKURT, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak, akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve eğitim kurumlarının imkânlarını daha ileriye taşımak amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle takip edildiğini ifade etti. Eğitim alanındaki hizmetlerin niteliğinin artırılması ve eğitim camiasının ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti.

Ağrı Valisi Bozkurt, ziyaret ettiği okullarda öğrenci ve öğretmenlerle görüştü

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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