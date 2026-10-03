Betül Bozkurt’tan Tutak’ta Aile ve Kadın Kooperatifi Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Betül Bozkurt’tan Tutak’ta Aile ve Kadın Kooperatifi Ziyaretleri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Betül Bozkurt’tan Tutak’ta Aile ve Kadın Kooperatifi Ziyaretleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt, Tutak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak şehit ailesi, yaşlı çift ve ADEM Kadın Kooperatifi ile bir araya geldi.

ğrı Valisi Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt, Tutak ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak şehit ailesi, yaşlı çift ve ADEM Kadın Kooperatifi ile bir araya geldi.

Betül Bozkurt, Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun’un eşi Ayşen Paksoy Coşkun  Başkan Fevzi Sayan’ın eşi Ceren Sayan ile birlikte şehit Ebuzer Özyolci’nin ailesini ziyaret etti.

Betül Bozkurt’tan Tutak’ta Aile ve Kadın Kooperatifi Ziyaretleri

Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Bozkurt, aile fertleriyle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu. Şehit ailelerinin her zaman yanında olmanın ve gönül bağlarını güçlü tutmanın önemine vurgu yapan Bozkurt, ailenin talep ve beklentilerini de dinledi.

Bozkurt, daha sonra 77 yaşındaki Yaşar Ayhan ve eşi Nurhayat Ayhan’ı evlerinde ziyaret etti. Ayhan çiftiyle bir süre sohbet eden Bozkurt, ailenin hayır dualarını aldı.

Betül Bozkurt’tan Tutak’ta Aile ve Kadın Kooperatifi Ziyaretleri

Program kapsamında ADEM Kadın Kooperatifi de ziyaret edildi. Kooperatifte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bozkurt, halı ve kilim kursunu ziyaret ederek kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceledi.

Betül Bozkurt’tan Tutak’ta Aile ve Kadın Kooperatifi Ziyaretleri

Kadınların üretime yönelik çalışmalarını yakından takip eden Bozkurt, kooperatifte yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak kadınların emek ve katkılarının önemine dikkat çekti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Ağrı ValiliğiBozkurtTutakYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 13:53:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Betül Bozkurt’tan Tutak’ta Aile ve Kadın Kooperatifi Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei