Vali Dr. Önder Bozkurt, Hamur Kılıç Köyü\'nde KÖYDES asfalt çalışmalarını denetledi

Vali Dr. Önder Bozkurt, Hamur Kılıç Köyü'nde KÖYDES asfalt çalışmalarını denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Dr. Önder Bozkurt, Hamur Kaymakamı Erkan Minuz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, KÖYDES kapsamında Kılıç Köyü'nde süren asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bozkurt, çalışmaların programa uygun yürütülmesini ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.
Valisi Dr. Önder Bozkurt, Hamur İlçe kaymakamı Erkan Minuz, İl özel idaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci KÖYDES Projesi kapsamında Hamur ilçe bağlı Kılıç Köyü’nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Hamur ilçesinde Köy yollarının daha güvenli, konforlu ve ulaşılabilir hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaları sahada değerlendiren Vali Dr Önder Bozkurt, çalışmaların planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmesi ve vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ifade etti.
İl genelinde KÖYDES Projesi kapsamında köylerimizin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kararlılıkla sürdürülürken, vatandaşlarımızın daha güvenli ve kaliteli ulaşım imkânlarına kavuşması için çalışmalar devam ediyor.
Haber: Servet Arslan
Sizin düşünceleriniz neler ?