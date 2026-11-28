Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Abdulhaluk Çakan, II. Maarif Kongresi’nde hazırladıkları bilimsel çalışmayla Ağrı’yı temsil eden ve önemli bir başarıya imza atan eğitimcileri makamında kabul etti.

Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulu Müdürü Nuran Çalış Toktanış, Ali İbrahimağaoğlu Anaokulu Müdürü Serhat Köse ve Müdür Yardımcısı Cem Budak tarafından hazırlanan çalışma, Türkiye genelinde yapılan 738 bildiri başvurusu arasından seçilerek ilgili kategoride ilk 10 çalışma arasında yer aldı.

AĞRILI EĞİTİMCİLERİN BİLİMSEL ÇALIŞMASI TÜRKİYE GENELİNDE İLK 10’A GİRDİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan II. Maarif Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı’nda da yayımlanarak bilimsel literatüre kazandırılan çalışma, eğitimciler tarafından İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan’a takdim edildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, eğitimcilerin ortaya koyduğu bilimsel çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerini tebrik etti.

Ağrı’nın eğitim alanındaki birikimini ve bilimsel üretim potansiyelini ortaya koyan eğitimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

Haber: Servet Arslan