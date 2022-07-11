Son Dakika Cannes Haberleri

23:33 İran'da Cafer Penahi dahil üç yönetmen gözaltına alındı İran'da ödüllü ünlü yönetmen Cafer Penahi dahil üç yönetmen başkent Tahran'da gözaltına alındı.

22:59 Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor Altın Melek Ödülleri dün akşam gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

17:22 Begüm Kütük Pantolonunu Düşürdü! "bulursanız Beni Arayın" Begüm Kütük, kuru temizlemeciden aldıktan sonra yolda düşürdüğü eşyalarını bulmak için adeta Nişantaşı'nın dört bir yanını arşınladı. Nişantaşı sokaklarında düşürdüğü pantolonunu ile bir parça eşyasını arayan Kütük, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarından "Bir pantolonum ile parça eşyam kayıp. Onları bulamıyorum. Fuşya renk bir pantolon bulunsanız beni arayın" diye yardım istedi.

16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler Güzel şarkıcı Taylor Swift ile sevgilisi Joe Alwyn, Bahama Adaları'nda tatile çıktı. Çift, meraklı bakışlara aldırış etmeden denizin ortasında öpüşürken görüntülendi.

15:11 UNESCO'ya göre 30 yıl içinde Akdeniz'de tsunami tehlikesi var, İstanbul riskli kentler arasında UNESCO'ya göre, önümüzdeki 30 yıl içinde Marsilya, İskenderiye ve İstanbul da dahil Akdeniz'deki büyük şehirleri ya da çevrelerini etkileyebilecek bir tsunami olma ihtimali yüzde 100'e yakın.

13:20 Bu hafta 6 film vizyona girecek Ssinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.

15:31 "12 Punto 2022" başladı Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022" başladı.

12:25 12 Punto 2022'nin panel ve masterclass programı belli oldu TRT tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek "12 Punto 2022"nin, panel ve masterclass programı belli oldu.

16:21 İspanyol aktris Penelope Cruz ülkesinde ulusal sinema ödülü aldı İspanya Kültür ve Spor Bakanlığı, "2021 yılında elde ettiği başarılarla İspanyol kültürel mirasını zenginleştirdiği" gerekçesiyle oyuncu Penelope Cruz'a "ulusal sinema ödülü" verildiğini açıkladı.

13:58 İran: Cannes Film Festivali'nde ödül alan Kutsal Örümcek filmi cezalandırılacak İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, 75. Cannes Film Festivali'nde ödül alan İranlı yönetmen Ali Ababsi'nin "Kutsal Örümcek" filminde yer alan İranlıların cezalandırılacağını söyledi.

13:31 Hollywood'lu Türk aktör Cannes Film Festivalinde Ünlü oyuncu Zafer Alpat, Hollywood'lu oyuncu Pierce Brosnan ile çekeceği yeni filmi için yapımcı ve yönetmenler ile görüştü.

09:44 Emin Alper: Bu kasaba küçük bir Türkiye tasviri olabilir Cannes Film Festivali'nde büyük ses getiren Kurak Günler'i ve hikayenin Türkiye ile özdeşleşen yanlarını yönetmeni Emin Alper ile konuştuk.

00:52 Cannes Harikaydı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson ile Nişantaşı Dark'ta objektiflere yansıdı.

12:14 Hüzün Üçgeni Altın Palmiye'nin sahibi oldu Yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazandı.

22:52 Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi yapılan festivalde, Tom Cruise, Julianne Moore, Eva Longoria, Rebecca Hal gibi isimlerle beraber, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Mr. Jade (Özkan Şen)'de davetliler arasında boy gösteren isimler arasındaydı.

16:52 Okul Tıraşı ve Melih Selçuk Cannes'da Yarışıyor Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışında katıldığı bütün festivallere damga vuran Ferit Karahan imzalı başrollerinde oyuncu Melih Selçuk'un bulunduğu 'Okul Tıraşı' filmi Sélection Cannes Écrans Juniors yarışmacı olarak katıldı.

10:25 Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya burada büyük bir şok yaşadı. Arkadaşlarıyla kaldığı villaya hırsız giren güzel oyuncu, kimliği ve pasaportu çalınması sonucu Türkiye Konsolosluğu'na giderek geçici pasaport çıkardı.

00:52 Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, önceki akşam 75. Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Cannes'de kırmızı halıda giydiği kıyafeti ile göz dolduran Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz, partneri Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

22:28 75. Cannes Film Festivali Kırmızı halıdan Fotoğraf veren ünlülerin görüntüleri Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında 'Elvis' filminin gösterimi yapıldı.

10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı. Su yeşili elbisesiyle ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, kırmızı halıda ilgi odağı oldu.

09:44 Cannes Film Festivali: Fransa'da öldürülen kadınların isimleri kırmızı halıda Örgüt üyesi 12 kadın, Temmuz 2021'deki son festivalden bu yana Fransa'da cinayete kurban giden 129 kadının isimlerini taşıyan bir pankart açtı.

09:22 Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı Hakan Yıldırım tasarımı pudra mavisi elbisesiyle Cannes'daki galaya katılan Selin Yeninci, "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını aldığımı düşünüyorum" sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

15:18 TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI'DAN AVRUPALI YAYINCILARA TERÖRİZME KARŞI DURMA ÇAĞRISI Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union ' EBU), TRT'nin ev sahipliğinde 41 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey yayıncının katılımıyla düzenlenen Medya Zirvesi'nde bir araya geldi.

14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti Her Şeye Rağmen filmi için 75. Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Erkan Petekkaya, kapkaça uğrayarak telefonunu çaldırdı. Petekkaya, telefonu çalan hırsızı Fransız polisine teslim etti. Oyuncu, yaşadığı anları, "Hırsıza telefonumu vermesi için 100 euro verdim ama geri vermedi. Ben de karnına yumruk atıp polise götürdüm" sözleriyle ifade etti.

16:52 Annesini Cannes'da Yalnız Bırakmadı George Miller'in yönettiği, Tilda Swinton ve Idris Alba'nın başrol oynadığı "Three Thousand Years of Longing" filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali'ndeydi. Ünlü oyuncunun oğlu Hira Tekindor da annesini yalnız bırakmadı.

11:03 Haftanın tarihine bakış Osmanlı Devleti'nin son payitahtı İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.

18:52 İş İnsanı Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) Başkanı Aslı Tarcan, Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu 75. Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler, kırmızı halıda şıklık yarışına girerken oyuncu Meryem Uzerli, özel tasarım kıyafetiyle ilgi odağı oldu.

14:51 Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu 'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı. Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Face to Face' ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncu ikinci ödülünü ise çarşamba akşamı Cevahir Otel'de düzenlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri'nde aldı. Yeninci, derin yırtmaçlı elbisesiyle törene damga vurdu. İşte detaylar...

09:09 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: "'Diktatörün' kaybedeceğinden eminim" Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, 75. Cannes Film Festivali'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek "diktatör" ifadesini kullandı.

17:46 Son Dakika | 75. Cannes Film Festivali, Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başlıyor Son dakika gündem haberi... Fransa'da son iki yıldır Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Cannes Film Festivali, bu yıl da Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek.

10:42 Haftanın tarihine bakış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktı.

14:50 Ünlü İsmin Kızı Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın ABD'de eğitim gören kızı Ayşe Dilan, mezun oldu. Kızıyla fotoğrafını paylaşan Taylan, "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" dedi. İşte detaylar...

16:35 Senegalli nişancıların öyküsü Cannes Film Festivali'nde gösterilecek Bu yıl 75'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde, Fransız ordusunda zorla askere alınan Senegalli bir asker ve babasının yaşamının konu edildiği "Tirailleurs (Nişancılar)" isimli filmin gösterimi yapılacak.

21:33 Türk Oyuncularında Rol Aldığı Boy From Heaven Cannes Film Festivali'nde Cannes Film Festivali'nde yarışacak Boy from Heaven filminin kadrosunda Türk oyuncular Gönül Nagiyeva ve Yunus Albayrak da yer alıyor.

16:33 "Hüzün Üçgeni", 75. Cannes Film Festivali'nde yarışacak Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçildi.

11:20 Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu Getir, spora verdiği desteği bu yıl 45'incisi düzenlenen dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu ile sürdürüyor.

12:14 Fransız aktör Samy Naceri, İstanbul'da çekilecek filmde başrol oynayacak Film çekmek üzere İstanbul'a gelen Altın Palmiye ödüllü Fransız oyıuncu Samy Naceri, İstanbul'un film çekmek için çok ideal bir yer olduğunu belirterek, "İstanbul, bir film için gerekli olan her türlü dekora sahip. Bu şehirde çekilecek bir filmde oynayacak olduğumdan mutluyum." dedi.

15:37 Türkiye'ye Genç Aslanlar Yarışması'nda 2 ödül birden Vodafone Türkiye, pazarlama ve reklam dünyasının prestijli ödül programlarından Cannes Genç Aslanlar (Young Lions) Türkiye Yarışması'nda 2 ödül birden aldı.

12:19 Son dakika haberi: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, MIPIM'de "En İyi Sağlık Kompleksi Ödülü"nü kazandı Edinilen son dakika gelişmesine göre "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022'de "En İyi Sağlık Kompleksi" ödülünü kazanarak, Türkiye'nin bu kategoride ödül alan ilk projesi oldu.

13:27 Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi Son dakika haberleri... Fransa'da düzenlenen bu sene 31'incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.

12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun Dün Fransa'da yabancı yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz." dedi. Bakan Nebati'nin bu sözleri muhalefetten tepki toplarken, en dikkat çekici yorum ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bakanlık yapmıyor, ikinci el cep telefonu satıyor sanki." dedi.

21:15 Son dakika haberi | Cannes'da İstanbul Çadırı'nın açılışı yapıldı, uluslararası yatırımcılar buluştu Son dakika haber: Fransa'nın Cannes şehrindeki şehircilik ve gayrimenkul fuarı MIPIM 2022 kapsamında kurulan İstanbul Çadırı'nın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yapıldı.

16:03 Son dakika haberleri... Bakan Kurum, Cannes'da uluslararası yatırımcılara seslendi Son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeşil dönüşümü önemsediklerini belirterek, yatırımcılardan kullandıkları her malzemede geri dönüşüme öncelik vermelerini istedi.

15:10 Son dakika: Bakanlar Kurum ve Nebati, basın mensupları ile bir araya geldi Gelen son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin fırsat ülkesi olduğunu belirterek, "20 yıldır tüm sektörlerde güveni ve istikrarı korumaya çalıştık. Yabancı yatırımcının ülkemizde istediği en önemli şey güven ve istikrardır, gelecek öngörüsü ve beklentisidir.

14:40 Bakan Nebati, yabancı yatırımcıları İFM'ye yatırım yapmaya davet etti Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada olduğunu ifade ederek, "Şimdi artık hedef Türkiye, hedef kar maksimizasyonu." dedi.

06:39 GÜNDEM / 16 Mart 2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.

01:05 Cannes'da düzenlenen MIPIM 2022'de "İstanbul Çadırı" açıldı Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temasıyla düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022, Fransa'nın Cannes şehrinde başladı.

23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şehit ve Gazi Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Töreni'ne iştirak edecek.

17:51 Fransa'daki uluslararası gayrimenkul fuarında Türkiye "İstanbul Çadırı" ile yerini alıyor - Fransa'daki uluslararası gayrimenkul fuarında Türkiye "İstanbul Çadırı" ile yerini alıyor Fransa'nın Cannes şehrinde 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 31'incisi düzenlenen dünyanın en prestijli şehircilik ve gayrimenkul fuarı olan Uluslararası Emlak Profesyonelleri Pazarı'nda Türkiye,...

16:52 2022 MIPIM İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı Gayrimenkul sektörünün tüm dünyadaki en prestijli fuarlarından biri olan MIPIM, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı.

00:58 Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek Türkiye'nin gayrimenkul sektörü Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM'de temsil edilecek.

13:31 Bakan Murat Kurum ve Nureddin Nebati, Fransa'da gayrimenkul yatırımcısıyla buluşacak Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "MIPIM 2022'nin ilk günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati İstanbul Pavilyonu'nun uluslararası açılışını gerçekleştirecekler.

13:13 Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek- Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecekİSTANBUL Türkiye'nin gayrimenkul sektörü Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM'de temsil edilecek.

06:40 The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion'un Hollywood'a muhteşem dönüşü Oscar ödüllü yönetmen Jane Campion, western tarzındaki son filmi The Power of the Dog ile on yılı aşkın bir zaman sonra beyaz perdeye geri dönerken, aynı zamanda Akademi Ödülleri'ne ikinci kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.

21:27 Fatih Akın'dan Dev Anlaşma! Ödüllü yönetmen Fatih Akın, WarnerMedia ve HBO Max ile uzun yıllar sürecek ve pek çok projeyi kapsayacak bir anlaşma imzaladı.

17:27 Zeynep Koçak Ortaya Çıktı! Son Hali Şoke Etti... Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. "37 kilodan 65 kiloya çıktım" diyen Zeynep Koçak, önceki gün Nişantaşı'nda Boel adlı mekan çıkışı objektiflere takıldı. Koçak, Snob Magazin'e konuştu. İşte detaylar...

21:35 Cannes Film Festivali'ne Rusya'dan delegasyon kabul edilmeyecek Fransa'da, 17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği bildirildi.

12:23 Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi İsmail Gülnar'ın yazıp yönettiği, Anadolu'ya yerleşen İtalyan kökenli Maria ile Çanakkale'de şehit olan oğlunun hikayesini konu edinen "Maria 1915" filmi, uluslararası film festivallerine hazırlanıyor.

09:24 Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.

10:49 Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka Kasabanın drone görseli Batık tekneler Rüzgarlı havada kasaba sokakları Rusya'nın Murmansk kentindeki Kolsky Bölgesi'nde, Barents Denizi kıyısında yer alan balıkçı kasabası Teriberka, 2014 Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Leviathan fimi ardından yerli ve yabancı...

11:45 Berlin Film Festivali'nde gerçek bir mücadele: Rabiye Kurnaz Andreas Dresen'in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" Guantanamo'da tutulan oğlunu kurtarmak için mücadele veren bir annenin gerçek hikayesini anlatıyor.

12:38 YEE Bükreş "Holokostu Anma Etkinliği" kapsamında belgesel film gösterimi düzenledi Romanya'da, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Holokost'u Anma Etkinliği" kapsamında 2. Dünya Savaşı döneminde Avrupa ülkelerinde çok sayıda Yahudi'nin hayatını kurtaran Türk diplomatların yaşamını anlatan "Türk Pasaportu" belgesel filminin gösterimini organize eti.

10:53 Oscar tarihinde bir ilk: 2. kez aday olan ilk kadın yönetmen oldu 2022 Oscar ödülleri için adaylar belli oldu. 94. Oscar ödülleri için belirlenen adaylardaki En İyi Yönetmen kategorisinde 2. kez adaylık alan Jane Campion, bunu başaran ilk kadın yönetmen oldu. Öte yandan Ari Wegner de ödül töreni tarihindeki ikinci kadın görüntü yönetmeni olmayı başardı.

17:21 Berlin Film Festivali başlıyor - Berlin Film Festivali başlıyor Dünyanın önde gelen film festivallerinden Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 72.si sıkı korona virüs tedbirleri altında bugün başlıyor.

00:17 Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Salon: Palais des VictoiresHakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)AS Cannes Dragons: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, AnnicetteFenerbahçe HDI Sigorta: Hidalgo, Ahmet...

09:21 Çavuşoğlu-Haavisto görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yu karşılaması Fotoğraf çekimi İkili görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'na ve Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış...