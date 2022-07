Son Dakika Cannes Haberleri

George Miller'in yönettiği, Tilda Swinton ve Idris Alba'nın başrol oynadığı "Three Thousand Years of Longing" filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali'ndeydi. Ünlü oyuncunun oğlu Hira Tekindor da annesini yalnız bırakmadı.

The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion'un Hollywood'a muhteşem dönüşü

Oscar ödüllü yönetmen Jane Campion, western tarzındaki son filmi The Power of the Dog ile on yılı aşkın bir zaman sonra beyaz perdeye geri dönerken, aynı zamanda Akademi Ödülleri'ne ikinci kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.