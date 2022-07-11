Son Dakika Cannes Haberleri

- 11.07.2022 11 Tem 23:33 İran'da Cafer Penahi dahil üç yönetmen gözaltına alındı
İran'da ödüllü ünlü yönetmen Cafer Penahi dahil üç yönetmen başkent Tahran'da gözaltına alındı.
- 01.07.2022 01 Tem 22:59 Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor
Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor Altın Melek Ödülleri dün akşam gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
- 26.06.2022 26 Haz 17:22 Begüm Kütük Pantolonunu Düşürdü! "bulursanız Beni Arayın"
Begüm Kütük, kuru temizlemeciden aldıktan sonra yolda düşürdüğü eşyalarını bulmak için adeta Nişantaşı'nın dört bir yanını arşınladı. Nişantaşı sokaklarında düşürdüğü pantolonunu ile bir parça eşyasını arayan Kütük, bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarından "Bir pantolonum ile parça eşyam kayıp. Onları bulamıyorum. Fuşya renk bir pantolon bulunsanız beni arayın" diye yardım istedi.
- 23.06.2022 23 Haz 16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
Güzel şarkıcı Taylor Swift ile sevgilisi Joe Alwyn, Bahama Adaları'nda tatile çıktı. Çift, meraklı bakışlara aldırış etmeden denizin ortasında öpüşürken görüntülendi.
- 23.06.2022 23 Haz 15:11 UNESCO'ya göre 30 yıl içinde Akdeniz'de tsunami tehlikesi var, İstanbul riskli kentler arasında
UNESCO'ya göre, önümüzdeki 30 yıl içinde Marsilya, İskenderiye ve İstanbul da dahil Akdeniz'deki büyük şehirleri ya da çevrelerini etkileyebilecek bir tsunami olma ihtimali yüzde 100'e yakın.
- 23.06.2022 23 Haz 13:20 Bu hafta 6 film vizyona girecek
Ssinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.
- 19.06.2022 19 Haz 15:31 "12 Punto 2022" başladı
Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2022" başladı.
- 17.06.2022 17 Haz 12:25 12 Punto 2022'nin panel ve masterclass programı belli oldu
TRT tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenecek "12 Punto 2022"nin, panel ve masterclass programı belli oldu.
- 06.06.2022 06 Haz 16:21 İspanyol aktris Penelope Cruz ülkesinde ulusal sinema ödülü aldı
İspanya Kültür ve Spor Bakanlığı, "2021 yılında elde ettiği başarılarla İspanyol kültürel mirasını zenginleştirdiği" gerekçesiyle oyuncu Penelope Cruz'a "ulusal sinema ödülü" verildiğini açıkladı.
- 01.06.2022 01 Haz 13:58 İran: Cannes Film Festivali'nde ödül alan Kutsal Örümcek filmi cezalandırılacak
İran Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, 75. Cannes Film Festivali'nde ödül alan İranlı yönetmen Ali Ababsi'nin "Kutsal Örümcek" filminde yer alan İranlıların cezalandırılacağını söyledi.
- 30.05.2022 30 May 13:31 Hollywood'lu Türk aktör Cannes Film Festivalinde
Ünlü oyuncu Zafer Alpat, Hollywood'lu oyuncu Pierce Brosnan ile çekeceği yeni filmi için yapımcı ve yönetmenler ile görüştü.
- 30.05.2022 30 May 09:44 Emin Alper: Bu kasaba küçük bir Türkiye tasviri olabilir
Cannes Film Festivali'nde büyük ses getiren Kurak Günler'i ve hikayenin Türkiye ile özdeşleşen yanlarını yönetmeni Emin Alper ile konuştuk.
- 30.05.2022 30 May 01:16 29 Mayıs 2022 Haberleri
29 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- 30.05.2022 30 May 00:52 Cannes Harikaydı
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson ile Nişantaşı Dark'ta objektiflere yansıdı.
- 29.05.2022 29 May 16:33 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödüllünü kazandı.
- 29.05.2022 29 May 14:00 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Triangle of Sadness'a (Hüzün Üçgeni) verildi
Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) filmi kazandı.
- 29.05.2022 29 May 12:14 Hüzün Üçgeni Altın Palmiye'nin sahibi oldu
Yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ödülünü kazandı.
- 28.05.2022 28 May 23:24 TRT Ortak Yapımı "Hüzün Üçgeni", "Altın Palmiye"nin sahibi oldu
İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness), 75. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye"nin sahibi oldu.
- 27.05.2022 27 May 22:52 Mr. Jade Cannes Kırmızı Halısında
Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, Fransa'nın Cannes şehrinde dünyaca ünlü yıldızların katıldığı törenle başladı. Yıldızlarla dolu, gösterişli bir kırmızı halı geçidi yapılan festivalde, Tom Cruise, Julianne Moore, Eva Longoria, Rebecca Hal gibi isimlerle beraber, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Mr. Jade (Özkan Şen)'de davetliler arasında boy gösteren isimler arasındaydı.
- 27.05.2022 27 May 16:52 Okul Tıraşı ve Melih Selçuk Cannes'da Yarışıyor
Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışında katıldığı bütün festivallere damga vuran Ferit Karahan imzalı başrollerinde oyuncu Melih Selçuk'un bulunduğu 'Okul Tıraşı' filmi Sélection Cannes Écrans Juniors yarışmacı olarak katıldı.
- 27.05.2022 27 May 10:25 Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya'ya şok! Kaldığı villaya hırsız girdi, kimliği ve pasaportu çalındı
Cannes Film Festivali'ne giden Nilperi Şahinkaya burada büyük bir şok yaşadı. Arkadaşlarıyla kaldığı villaya hırsız giren güzel oyuncu, kimliği ve pasaportu çalınması sonucu Türkiye Konsolosluğu'na giderek geçici pasaport çıkardı.
- 26.05.2022 26 May 00:52 Aşk İddiası Sonrası Bomba İtiraf!
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, önceki akşam 75. Cannes Film Festivali dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Cannes'de kırmızı halıda giydiği kıyafeti ile göz dolduran Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz, partneri Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi. İşte detaylar...
- 25.05.2022 25 May 22:28 75. Cannes Film Festivali
Kırmızı halıdan Fotoğraf veren ünlülerin görüntüleri Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında 'Elvis' filminin gösterimi yapıldı.
- 24.05.2022 24 May 10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, elçisi olduğu markanın temsilcisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı. Su yeşili elbisesiyle ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, kırmızı halıda ilgi odağı oldu.
- 24.05.2022 24 May 09:44 Cannes Film Festivali: Fransa'da öldürülen kadınların isimleri kırmızı halıda
Örgüt üyesi 12 kadın, Temmuz 2021'deki son festivalden bu yana Fransa'da cinayete kurban giden 129 kadının isimlerini taşıyan bir pankart açtı.
- 24.05.2022 24 May 09:22 Cannes'da Selin Yeninci fırtınası: Ayakta alkışlandı
Hakan Yıldırım tasarımı pudra mavisi elbisesiyle Cannes'daki galaya katılan Selin Yeninci, "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını aldığımı düşünüyorum" sözleriyle mutluluğunu ifade etti.
- 23.05.2022 23 May 15:18 TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI'DAN AVRUPALI YAYINCILARA TERÖRİZME KARŞI DURMA ÇAĞRISI
Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union ' EBU), TRT'nin ev sahipliğinde 41 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey yayıncının katılımıyla düzenlenen Medya Zirvesi'nde bir araya geldi.
- 23.05.2022 23 May 15:17 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
75. Cannes Film Festivali'nde, Gezi davasında 18 yıla mahkum olan Çiğdem Mater'e destek verildi. Yönetmen Emin Alper, "Bizimle değil ama bizim aklımız ve kalbimiz onunla" dedi.
- 23.05.2022 23 May 14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
Her Şeye Rağmen filmi için 75. Cannes Film Festivali'ne giden oyuncu Erkan Petekkaya, kapkaça uğrayarak telefonunu çaldırdı. Petekkaya, telefonu çalan hırsızı Fransız polisine teslim etti. Oyuncu, yaşadığı anları, "Hırsıza telefonumu vermesi için 100 euro verdim ama geri vermedi. Ben de karnına yumruk atıp polise götürdüm" sözleriyle ifade etti.
- 22.05.2022 22 May 16:52 Annesini Cannes'da Yalnız Bırakmadı
George Miller'in yönettiği, Tilda Swinton ve Idris Alba'nın başrol oynadığı "Three Thousand Years of Longing" filminde rol alan Zerrin Tekindor, filmin prömiyeri için Cannes Film Festivali'ndeydi. Ünlü oyuncunun oğlu Hira Tekindor da annesini yalnız bırakmadı.
- 22.05.2022 22 May 11:03 Haftanın tarihine bakış
Osmanlı Devleti'nin son payitahtı İstanbul, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.
- 21.05.2022 21 May 18:52 İş İnsanı Aslı Tarcan Cannes Film Festivali'nde
Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) Başkanı Aslı Tarcan, Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.
- 20.05.2022 20 May 01:16 19 Mayıs 2022 Haberleri
19 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
- 19.05.2022 19 May 15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
75. Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler, kırmızı halıda şıklık yarışına girerken oyuncu Meryem Uzerli, özel tasarım kıyafetiyle ilgi odağı oldu.
- 19.05.2022 19 May 14:51 Derin Yırtmacıyla Ödül Törenine Damga Vurdu
'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı. Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Face to Face' ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncu ikinci ödülünü ise çarşamba akşamı Cevahir Otel'de düzenlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri'nde aldı. Yeninci, derin yırtmaçlı elbisesiyle törene damga vurdu. İşte detaylar...
- 18.05.2022 18 May 11:11 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Diktatörün kaybedeceğinden eminim"Zelenskiy, 75. Cannes Film Festivali'nde konuştu
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Diktatörün kaybedeceğinden eminim" Zelenskiy, 75. Cannes Film Festivali'nde konuştu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 75. Cannes Film Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Diktatörün kaybedeceğinden eminim" dedi.
- 18.05.2022 18 May 09:09 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: "'Diktatörün' kaybedeceğinden eminim"
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, 75. Cannes Film Festivali'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kastederek "diktatör" ifadesini kullandı.
- 17.05.2022 17 May 17:46 Son Dakika | 75. Cannes Film Festivali, Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde başlıyor
Son dakika gündem haberi... Fransa'da son iki yıldır Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Cannes Film Festivali, bu yıl da Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde gerçekleşecek.
- 15.05.2022 15 May 10:42 Haftanın tarihine bakış
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktı.
- 13.05.2022 13 May 14:50 Ünlü İsmin Kızı Ortaya Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın ABD'de eğitim gören kızı Ayşe Dilan, mezun oldu. Kızıyla fotoğrafını paylaşan Taylan, "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" dedi. İşte detaylar...
- 11.05.2022 11 May 13:27 Edebiyatla beyaz perdeyi buluşturan yönetmen: Ömer Kavur
Yönetmen, senarist ve yapımcı Ömer Kavur'un vefatının üzerinden 17 yıl geçti.
- 05.05.2022 05 May 15:44 Hindistan, Cannes Film Festivali kapsamındaki Avrupa Film Pazarı'nın onur ülkesi oldu
Hindistan, bu yıl 75'incisi gerçekleştirilecek Cannes Film Festivali'nde düzenlenen Avrupa Film Pazarı'nın (Marche du Film) onur ülkesi ilan edildi.
- 28.04.2022 28 Nis 15:39 Annenin Sırrıdır Çocuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Hakkında Flaş Yorumlar
'Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisinin Meryem'i Selin Yeninci, twitter'da trend topic listesinden düşmüyor. Yeninci hakkında yapılan yorumlar şaşırttı. İşte detaylar...
- 27.04.2022 27 Nis 16:35 Senegalli nişancıların öyküsü Cannes Film Festivali'nde gösterilecek
Bu yıl 75'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde, Fransız ordusunda zorla askere alınan Senegalli bir asker ve babasının yaşamının konu edildiği "Tirailleurs (Nişancılar)" isimli filmin gösterimi yapılacak.
- 21.04.2022 21 Nis 21:33 Türk Oyuncularında Rol Aldığı Boy From Heaven Cannes Film Festivali'nde
Cannes Film Festivali'nde yarışacak Boy from Heaven filminin kadrosunda Türk oyuncular Gönül Nagiyeva ve Yunus Albayrak da yer alıyor.
- 14.04.2022 14 Nis 16:33 "Hüzün Üçgeni", 75. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un TRT ortak yapımı yeni filmi "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümüne seçildi.
- 04.04.2022 04 Nis 11:20 Getir, Paris Maratonu'nun resmi sponsoru oldu
Getir, spora verdiği desteği bu yıl 45'incisi düzenlenen dünyanın en önemli maratonlarından Schneider Electric Paris Maratonu ile sürdürüyor.
- 31.03.2022 31 Mar 12:14 Fransız aktör Samy Naceri, İstanbul'da çekilecek filmde başrol oynayacak
Film çekmek üzere İstanbul'a gelen Altın Palmiye ödüllü Fransız oyıuncu Samy Naceri, İstanbul'un film çekmek için çok ideal bir yer olduğunu belirterek, "İstanbul, bir film için gerekli olan her türlü dekora sahip. Bu şehirde çekilecek bir filmde oynayacak olduğumdan mutluyum." dedi.
- 24.03.2022 24 Mar 15:37 Türkiye'ye Genç Aslanlar Yarışması'nda 2 ödül birden
Vodafone Türkiye, pazarlama ve reklam dünyasının prestijli ödül programlarından Cannes Genç Aslanlar (Young Lions) Türkiye Yarışması'nda 2 ödül birden aldı.
- 22.03.2022 22 Mar 12:19 Son dakika haberi: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, MIPIM'de "En İyi Sağlık Kompleksi Ödülü"nü kazandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022'de "En İyi Sağlık Kompleksi" ödülünü kazanarak, Türkiye'nin bu kategoride ödül alan ilk projesi oldu.
- 17.03.2022 17 Mar 13:27 Son Dakika | Bakan Kurum ve Bakan Nebati yabancı yatırımcılarla bir araya geldi
Son dakika haberleri... Fransa'da düzenlenen bu sene 31'incisi yapılan MIPIM Gayrimenkul Fuarı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati de katıldı.
- 17.03.2022 17 Mar 12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
Dün Fransa'da yabancı yatırımcılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz." dedi. Bakan Nebati'nin bu sözleri muhalefetten tepki toplarken, en dikkat çekici yorum ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bakanlık yapmıyor, ikinci el cep telefonu satıyor sanki." dedi.
- 16.03.2022 16 Mar 21:15 Son dakika haberi | Cannes'da İstanbul Çadırı'nın açılışı yapıldı, uluslararası yatırımcılar buluştu
Son dakika haber: Fransa'nın Cannes şehrindeki şehircilik ve gayrimenkul fuarı MIPIM 2022 kapsamında kurulan İstanbul Çadırı'nın açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından yapıldı.
- 16.03.2022 16 Mar 16:03 Son dakika haberleri... Bakan Kurum, Cannes'da uluslararası yatırımcılara seslendi
Son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeşil dönüşümü önemsediklerini belirterek, yatırımcılardan kullandıkları her malzemede geri dönüşüme öncelik vermelerini istedi.
- 16.03.2022 16 Mar 15:10 Son dakika: Bakanlar Kurum ve Nebati, basın mensupları ile bir araya geldi
Gelen son dakika haberlerine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin fırsat ülkesi olduğunu belirterek, "20 yıldır tüm sektörlerde güveni ve istikrarı korumaya çalıştık. Yabancı yatırımcının ülkemizde istediği en önemli şey güven ve istikrardır, gelecek öngörüsü ve beklentisidir.
- 16.03.2022 16 Mar 14:40 Bakan Nebati, yabancı yatırımcıları İFM'ye yatırım yapmaya davet etti Açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada olduğunu ifade ederek, "Şimdi artık hedef Türkiye, hedef kar maksimizasyonu." dedi.
- 16.03.2022 16 Mar 06:39 GÜNDEM / 16 Mart 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne iştirak edecek.
- 16.03.2022 16 Mar 01:05 Cannes'da düzenlenen MIPIM 2022'de "İstanbul Çadırı" açıldı
Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temasıyla düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022, Fransa'nın Cannes şehrinde başladı.
- 15.03.2022 15 Mar 23:58 GÜNDEM ÖZETİ / 16 Mart 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şehit ve Gazi Ailelerine Devlet Övünç Madalyası Töreni'ne iştirak edecek.
- 15.03.2022 15 Mar 17:51 Fransa'daki uluslararası gayrimenkul fuarında Türkiye "İstanbul Çadırı" ile yerini alıyor
- Fransa'daki uluslararası gayrimenkul fuarında Türkiye "İstanbul Çadırı" ile yerini alıyor Fransa'nın Cannes şehrinde 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında 31'incisi düzenlenen dünyanın en prestijli şehircilik ve gayrimenkul fuarı olan Uluslararası Emlak Profesyonelleri Pazarı'nda Türkiye,...
- 15.03.2022 15 Mar 16:52 2022 MIPIM İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı
Gayrimenkul sektörünün tüm dünyadaki en prestijli fuarlarından biri olan MIPIM, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı.
- 10.03.2022 10 Mar 00:58 Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek
Türkiye'nin gayrimenkul sektörü Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM'de temsil edilecek.
- 09.03.2022 09 Mar 13:31 Bakan Murat Kurum ve Nureddin Nebati, Fransa'da gayrimenkul yatırımcısıyla buluşacak
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "MIPIM 2022'nin ilk günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati İstanbul Pavilyonu'nun uluslararası açılışını gerçekleştirecekler.
- 09.03.2022 09 Mar 13:13 Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek- Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecek
Türk gayrimenkul sektörü 15 firmayla MIPIM'de temsil edilecek Bakan Nebati, Fransa'da yatırımcılarla görüşecekİSTANBUL Türkiye'nin gayrimenkul sektörü Fransa'nın Cannes şehrinde yapılacak Uluslararası Gayrimenkul Fuarı olan MIPIM'de temsil edilecek.
- 08.03.2022 08 Mar 06:40 The Power of the Dog'un yönetmeni Jane Campion'un Hollywood'a muhteşem dönüşü
Oscar ödüllü yönetmen Jane Campion, western tarzındaki son filmi The Power of the Dog ile on yılı aşkın bir zaman sonra beyaz perdeye geri dönerken, aynı zamanda Akademi Ödülleri'ne ikinci kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.
- 03.03.2022 03 Mar 21:27 Fatih Akın'dan Dev Anlaşma!
Ödüllü yönetmen Fatih Akın, WarnerMedia ve HBO Max ile uzun yıllar sürecek ve pek çok projeyi kapsayacak bir anlaşma imzaladı.
- 02.03.2022 02 Mar 17:27 Zeynep Koçak Ortaya Çıktı! Son Hali Şoke Etti...
Eski dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, bambaşka biri oldu. "37 kilodan 65 kiloya çıktım" diyen Zeynep Koçak, önceki gün Nişantaşı'nda Boel adlı mekan çıkışı objektiflere takıldı. Koçak, Snob Magazin'e konuştu. İşte detaylar...
- 01.03.2022 01 Mar 21:35 Cannes Film Festivali'ne Rusya'dan delegasyon kabul edilmeyecek
Fransa'da, 17-28 Mayıs'ta yapılması planlanan 75. Cannes Film Festivali'ne, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan resmi delegasyonun kabul edilmeyeceği bildirildi.
- 27.02.2022 27 Şub 12:23 Son dakika haberi... Oğlunu Çanakkale'de şehit veren İtalyan kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak
Son dakika haberleri... Kıbrıs gazisi İsmail Gülnar'ın yazıp yönettiği, Anadolu'ya yerleşen İtalyan kökenli Maria ile Çanakkale'de şehit olan oğlunun hikayesini konu edinen "Maria 1915" filmi, uluslararası film festivallerine hazırlanıyor.
- 23.02.2022 23 Şub 09:24 Fenerbahçe, Avrupa'da ilk maçı kaybettiği eleme turlarını geçmekte zorlanıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor.
- 18.02.2022 18 Şub 10:49 Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka
Kasabanın drone görseli Batık tekneler Rüzgarlı havada kasaba sokakları Rusya'nın Murmansk kentindeki Kolsky Bölgesi'nde, Barents Denizi kıyısında yer alan balıkçı kasabası Teriberka, 2014 Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Leviathan fimi ardından yerli ve yabancı...
- 13.02.2022 13 Şub 11:45 Berlin Film Festivali'nde gerçek bir mücadele: Rabiye Kurnaz
Andreas Dresen'in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" Guantanamo'da tutulan oğlunu kurtarmak için mücadele veren bir annenin gerçek hikayesini anlatıyor.
- 11.02.2022 11 Şub 12:38 YEE Bükreş "Holokostu Anma Etkinliği" kapsamında belgesel film gösterimi düzenledi
Romanya'da, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Holokost'u Anma Etkinliği" kapsamında 2. Dünya Savaşı döneminde Avrupa ülkelerinde çok sayıda Yahudi'nin hayatını kurtaran Türk diplomatların yaşamını anlatan "Türk Pasaportu" belgesel filminin gösterimini organize eti.
- 11.02.2022 11 Şub 10:53 Oscar tarihinde bir ilk: 2. kez aday olan ilk kadın yönetmen oldu
2022 Oscar ödülleri için adaylar belli oldu. 94. Oscar ödülleri için belirlenen adaylardaki En İyi Yönetmen kategorisinde 2. kez adaylık alan Jane Campion, bunu başaran ilk kadın yönetmen oldu. Öte yandan Ari Wegner de ödül töreni tarihindeki ikinci kadın görüntü yönetmeni olmayı başardı.
- 10.02.2022 10 Şub 17:21 Berlin Film Festivali başlıyor
- Berlin Film Festivali başlıyor Dünyanın önde gelen film festivallerinden Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 72.si sıkı korona virüs tedbirleri altında bugün başlıyor.
- 09.02.2022 09 Şub 00:17 Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
Salon: Palais des VictoiresHakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)AS Cannes Dragons: Cveticanin, Zamora, Penchev, Koncilja, Batak, Sossenheimer (Mouiel, Okan Demiryürek, Bregent, Klyamar, Gelinski, AnnicetteFenerbahçe HDI Sigorta: Hidalgo, Ahmet...
- 08.02.2022 08 Şub 09:21 Çavuşoğlu-Haavisto görüşmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yu karşılaması Fotoğraf çekimi İkili görüşme ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
- 08.02.2022 08 Şub 00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 8 Şubat 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Tanıtım Programı'na ve Selçuklu Mahmut Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Açılış...
- 07.02.2022 07 Şub 10:44 Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak
Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlar kategorilerinde 8-11 Şubat'ta sahaya çıkacak.