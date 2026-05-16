John Travolta Cannes\'da gözyaşlarını tutamadı: Bu ödül Oscar\'dan bile daha büyük

16.05.2026 17:56
Hollywood’un dünyaca ünlü aktörü John Travolta, yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filminin Cannes Film Festivali’ndeki galasında sürpriz bir ödülle onurlandırıldı. Kırmızı halıdaki yeni tarzıyla dikkat çeken 72 yaşındaki oyuncu, "Honorary Palme d’Or" ödülünü alırken sahnede duygusal anlar yaşadı.

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden Cannes Film Festivali, Hollywood'un efsane isimlerinden John Travolta’nın duygusal anlarına sahne oldu. Ünlü aktör, kendi yazdığı 1997 tarihli çocuk kitabından uyarlanan ve yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı yapımı "Propeller One-Way Night Coach" filminin galası için Cannes’da kırmızı halıya çıktı.

Klasik siyah takım elbise, örgü yelek, beyaz gömlek ve kravat kombinasyonunu yün bere ve gözlükle tamamlayan 72 yaşındaki Travolta’nın yeni imajı, sosyal medyada ve festival komitesinde geniş yankı uyandırdı. Gala gecesinde ünlü aktöre, filmde bir hostesi canlandıran 26 yaşındaki kızı Ella Bleu Travolta eşlik etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda John Travolta’ya büyük bir sürpriz yapılarak "Honorary Palme d’Or" (Fahri Altın Palmiye) onur ödülü takdim edildi. Ödülü aldığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan ve sahnede duygusal anlar yaşayan usta oyuncu, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bu benim için Oscar’dan bile daha büyük bir şey” ifadelerini kullandı.

Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux ise ödülü takdim ederken Travolta’yı, "20. ve 21. yüzyılın en büyük sanatçılarından biri" olarak nitelendirdi.

Genç bir uçak tutkununun Hollywood’a yaptığı yolculuğu beyaz perdeye taşıyan film, Travolta’nın sinema kariyerindeki bu yeni dönemini taçlandırırken, ünlü aktörün özel hayatındaki kayıpları da yeniden gündeme geldi. Kelly Preston ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan usta aktör, büyük oğlu Jett Travolta’yı 2009 yılında, eşi Kelly Preston’ı ise 2020 yılında meme kanseri nedeniyle kaybetmişti.

John Travolta'nın hem yönettiği hem de kızıyla kamera karşısına geçtiği "Propeller One-Way Night Coach" filminin, 29 Mayıs’ta dijital yayın platformu Apple TV+'ta izleyiciyle buluşacağı bildirildi.

