Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması - Son Dakika
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Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

Ebru Yaşar\'dan Cannes çıkarması
23.05.2025 22:04
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Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde adeta göz kamaştırdı. Festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden ''The Mastermind'' galasında kırmızı halıda yer aldı. İşte sanatçının Cannes çıkarmasından satırbaşları…

Ebru Yaşar, bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde adeta göz kamaştırdı. Sanatçı, dünyaca ünlü mücevher markası Messika'nın özel davetlisi olarak, 2025 Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve festivalin en iddialı filmleri arasında yer alan "The Mastermind" filminin galasına ünlü oyuncularla beraber katıldı. Altın Palmiye ödüllerinin verildiği ünlü The Palais De Festival in Cannes binasındaki galada, Burak Bayraktaroğlu tasarımı bir elbise tercih eden ünlü yıldız Messika'nın mücevher koleksiyonundan seçtiği ışıltılı takılarıyla büyük beğeni topladı.

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

ORTADOĞU BASININDAN BÜYÜK İLGİ

Sanatçının zarif tarzı ve şıklığı, uluslararası basının da ilgisini çekti. Cannes'taki körfez basınından ilgi gören sanatçı Ortadoğu'nun önde gelen mecralarına röportaj verdi.

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

GLOBAL BİR NETWORKİNG ORTAMI

Büyük bir Fransız rivierası tutkunu olduğunu ve Cannes'a uzun yıllardır geldiğini söyleyen Ebru Yaşar festivale katılımıyla ilgili olarak, "Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes'ta katıldığım kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası işte böylesine global sanat camiasının her yıl bir araya geldiği, hem özlem giderdiği hem de iş konuştuğu özel bir yer." dedi.

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

SÜRPRİZ ÜSTÜNE SÜRPRİZ

Geçtiğimiz günlerde Yılın Kadın Sanatçısı Ödülüne layık görülen Yaşar, yaz sezonuna damgasını vuracak iki yeni şarkıyla da hayranlarına sürpriz yaptı. Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Burak Bulut'la düet yaptığı Affet ve solo olarak seslendirdiği Yıllar Sonra adlı parçaları içeren yepyeni EP'sini dijital müzik platformlarında yayınladı. Yaşar'ın bu şarkıları da kısa sürede dinlenme rekorları kırdı.

Kültür Sanat, Ebru Yaşar, Festival, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oooo:
    İbrahim Tatlıses İbrahim Erkal Müslüm Gürses Ebru Yaşar Sibel Can Aynı jenerasyon Kadınlar Kadınlar aynı erkekler yanmış kamyon lastiği gibi. Anneleri yaşındaki Ajda Pekkan ve Nebahat Çehreyi hiç yazmayayım 0 0 Yanıtla
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