GYODER, Fransa'da Türkiye'nin Gayrimenkul Potansiyelini Tanıttı
GYODER, Fransa'da Türkiye'nin Gayrimenkul Potansiyelini Tanıttı

GYODER, Fransa\'da Türkiye\'nin Gayrimenkul Potansiyelini Tanıttı
11.03.2026 15:06
GYODER, Cannes'daki MIPIM fuarında Türkiye'nin gayrimenkul sektörünü uluslararası yatırımcılara sundu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), Türkiye gayrimenkul sektörünün üretim gücünü, geliştirme deneyimini ve küresel yatırım potansiyelini Fransa'da uluslararası yatırımcıların gündemine taşıdı.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ve Emlak Konut GYO işbirliğinde Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM'e katıldı.

Bu yıl 9-13 Mart'ta düzenlenen fuarda yerini alan GYODER, Türkiye gayrimenkul sektörünün üretim gücünü, geliştirme deneyimini ve küresel yatırım potansiyelini uluslararası yatırımcılara anlattı.

Türkiye Pavilyonu'nda "Powered by Türkiye" mesajıyla yer alan GYODER, Türkiye gayrimenkul sektörünün küresel ölçekte sunduğu yatırım fırsatlarını ve üretim kapasitesini öne çıkardı.

MIPIM 2026'da veri merkezleri ve dijital altyapı yatırımları fuarın bu yıl öne çıkan yeni alanlarından biri oldu. Yapay zeka, bulut teknolojileri ve artan veri ihtiyacının etkisiyle hızla büyüyen bu alan; yatırım, enerji altyapısı ve şehir planlaması boyutlarıyla uluslararası sektör liderleri tarafından ele alındı. GYODER'in de dikkati çektiği şehirlerin dönüşümü, veri merkezleri ve teknoloji odaklı gayrimenkul yatırımları gibi konular MIPIM'de geniş bir perspektifle değerlendiriliyor.

"Büyüme potansiyelimizi uluslararası yatırımcılarla paylaştık"

Açıklamada görüşleri yer alan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye'den güçlü bir katılımla MIPIM'de yer aldıklarını belirterek, "Powered by Türkiye' mesajımızla MIPIM'de ülkemizin yüksek proje geliştirme kapasitesini, stratejik konumunu ve uzun vadeli büyüme potansiyelini uluslararası yatırımcılarla paylaştık." ifadesini kullandı.

MIPIM'in şehirlerin dönüşümü, sürdürülebilirlik ve yeni yatırım modelleri gibi başlıkları gündeme taşıdığını kaydeden Çekici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de Türkiye gayrimenkul sektörünün bu alanlardaki deneyimi ve üretim gücünü de yatırım çevrelerine aktarma fırsatı bulduk. Türkiye projeler geliştirmenin ötesinde geleceğin şehirlerini şekillendiren önemli bir merkez konumunda. Bu buluşma, sektörümüzün uluslararası yatırım çevreleriyle kurduğu diyaloğu güçlendirirken ülkemizin küresel ölçekte sunduğu fırsatları da bir kez daha ortaya koydu."

"Türkiye, geleceğin şehirlerinde güçlü bir aktör olmalı"

Neşecan Çekici, GYODER'in geçen yıl MIPIM'de "barınma krizi ve erişilebilir konut" konularına dikkati çekerek, sektöre yönelik çözüm önerilerini gündeme taşıdığını anımsattı. Çekici, bu yıl söz konusu başlıklara ek olarak şehirlerin dönüşümü, veri merkezleri, dijital altyapı ve teknoloji odaklı gayrimenkul yatırımlarının da öne çıktığını anlattı.

Bu yıl fuarda housing matters (konut meseleleri) başlığı altındaki çalışmalara da katıldıklarının bilgisini veren Çekici, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrupa'nın konut ve barınma sorunu, erişilebilir konut ve kentsel dönüşüm konusundaki endişesi daha önce de vurguladığımız gibi bizimle aynı doğrultuda. Bu konuların takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Çözüm önerilerimizi ülkemizde sunduğumuz gibi globalde de vurguluyoruz. Bunun yanında MIPIM'de küresel ekonomideki dönüşüm, teknolojinin şehirler ve gayrimenkul sektörü üzerindeki etkisi, sürdürülebilir kent modelleri ile veri merkezleri ve dijital altyapı yatırımları ön planda. Biz de bu çerçevede Türkiye'nin şehircilik vizyonunu, yatırım kapasitesini ve geliştirme deneyimini uluslararası yatırım çevreleriyle paylaştık. Ayrıca veri merkezleri, lojistik altyapı ve teknoloji odaklı gayrimenkul yatırımları gibi yeni gelişim alanlarına dikkat çektik. Türkiye, gayrimenkul geliştirme deneyimiyle geleceğin şehirlerinde güçlü bir aktör olmalı."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GYODER, Fransa'da Türkiye'nin Gayrimenkul Potansiyelini Tanıttı - Son Dakika

GYODER, Fransa'da Türkiye'nin Gayrimenkul Potansiyelini Tanıttı
