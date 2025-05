Cannes\'da Altın Palmiye Panahi\'nin!

FRANSA'da düzenlenen 78'inci Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü 'Un Simple Accident' filmiyle İranlı yönetmen Jafar Panahi kazandı.

Jüri başkanlığını bu yıl Fransız oyuncu Juliette Binoche'un üstlendiği 78'inci Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. İranlı yönetmen Panahi, 'Un Simple Accident' başlıklı filmi bu yılki Altın Palmiye Ödülü'nü aldı. Bu yıl festivalde yarışan 22 yapıt arasında seçilen film, 10 Eylül'de Fransa'da gösterime girecek.

En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi, 'L'Agent Secret' filmiyle Brezilyalı Kleber Mendonça Filho oldu.

Jüri Ödülü'nü, 'Sirat' filmiyle İspanyol yönetmen Olivier Laxe ve 'Sound of Falling' filmiyle Alman yönetmen Mascha Schilinski aldı.

Festivalde, Jüri Özel Ödülü ise 'Resurrection' filmiyle Çinli yönetmen Bi Gan'a gitti.

Festivalde, Norveçli yönetmen Joachim Trier, 'Valeur Sentimentale' filmiyle Büyük Ödül'e layık görülürken, En İyi Senaryo Ödülü 'Jeunes Meres' filminin senaryosunu kaleme alan Luc ve Jean-Pierre Dardenne'ye verildi.

'L'Agent Secret' filminde oynayan Brezilyalı Wagner Moura, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne, 'La Petite Derniere' filminde oynayan Fransız Nadia Melliti de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Altın Kamera Ödülü'nü 'The President's Cake' adlı filmin Iraklı yönetmeni Hasan Hadi alırken, Kısa Metraj Ödülü, 'I'm Glad You're Dead Now' isimli filmin sahibi Filistinli yönetmen Tawfeek Barhom'a verildi.