Başak Gümülcinelioğlu\'nun hamile olduğu, Cannes\'daki pozuyla ortaya çıktı

2022 yılında oyuncu Çağrı Çıtanak ile evlenen Başak Gümülcinelioğlu, bu yıl 78. Cannes Film Festivali'ne katılan isimler arasında yer aldı. Pek çok uluslararası yıldızın ağırlandığı festivalin kırmızı halısında zarafetiyle dikkat çeken Gümülcinelioğlu, anlamlı bir haberi ilk kez burada paylaştı.

Yargı dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, kırmızı halıda ilk bebeğini beklediğini duyurarak izleyenleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. 33 yaşındaki oyuncunun 4 buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den katılan oyunculardan biri olan Gümülcinelioğlu, bu özel haberi ilk kez uluslararası bir sahnede açıklayarak dikkat çekici bir an yaşanmasına vesile oldu. Hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir döneme adım atan oyuncuya sosyal medyada pek çok tebrik mesajı geldi.

Geçtiğimiz dönemde TRT'de yayımlanan Muhabir dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Başak Gümülcinelioğlu, yaptığı boykot çağrısı nedeniyle projeden çıkarılmıştı. Gümülcinelioğlu'nun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Aybüke Pusat'a destek verdiği ve Oyuncular Sendikası'nın açıklamasını yeniden paylaştığı belirtilmişti. Bu gelişme üzerine oyuncunun dizideki rolüne son verilmişti.