ABB'nin Eymir Gölü'ne döktüğü atık sular balık ölümlerine neden oldu

25.05.2026 10:22  Güncelleme: 10:26
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eymir Gölü'ne deşarj ettiği atık sular toplu balık ölümlerine ve kötü kokuya neden oldu. Çevre Bakanlığı, Mogan Gölü'ne atık su deşarjı nedeniyle ABB'ye 1 milyon 678 bin lira ceza kesmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Eymir Gölü'ne döktüğü atık sular, toplu balık ölümlerine ve kötü kokuya neden oldu.

ABB'nin atık su deşarj ettiği Mogan Gölü'nün faturası çıkmaya devam ediyor. Mogan Gölü ile bağlantılı olan Eymir Gölü'nde ABB'nin atık suları deşarj etmesi sonucu toplu balık ölümleri gözlemlendi. Vatandaşlar, göl çevresinde son günlerde ağırlaşan koku nedeniyle bölgede vakit geçirmenin zorlaştığını ifade ederken, bazı kişiler kıyıya vuran balık ölümlerinin çevresel kirlilik kaynaklı olabileceğini öne sürdü. Bölgeden geçen vatandaşlar, özellikle sıcak havanın etkisiyle kokunun daha da arttığını ve çevreden geçmeye çekinir hale geldiklerini dile getirdi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kısa süre önce Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj edildiğinin tespit edilmesi üzerine ABB'ye 1 milyon 678 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, göle arıtılmadan atık su deşarj edildiğinin belirlendiği ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

"Belediyenin bilgisi olsun, ilgilenen birini göndersinler"

Eymir Gölü civarından geçerken kötü kokudan dolayı balıkları fark ettiğini belirten Emine Yüksel, "Buraya sık sık gelirdik ama kış döneminde hiç gelmemiştik. İlk defa bu kapıdan girdik. Daha önce diğer kapıdan giriyorduk. Arabayı park ettikten sonra buradan geçerken suyun rengini fark ettim. 'Çok kötü kokuyor burası' dedim. Gerçekten koskoca balıklar var. Temizdi böyle değildi. Aslında bunlar büyük dertler. Belediyenin bilgisi olsun. ilgilenen birini göndersinler. Baksınlar, incelesinler, örnek alsınlar. Bu kadar büyük kirliliği biz oluşturamayız. Burada farklı bir kirlilik var" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

