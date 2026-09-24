Adana Çukurova'da 2 yıldır bitmeyen Yılmaz Güney Bulvarı'nda mahalleli çözüm istedi - Son Dakika
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Adana Çukurova'da 2 yıldır bitmeyen Yılmaz Güney Bulvarı'nda mahalleli çözüm istedi

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Adana Çukurova\'da 2 yıldır bitmeyen Yılmaz Güney Bulvarı\'nda mahalleli çözüm istedi
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Adana Çukurova'da yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan Yılmaz Güney Bulvarı tamamlanamayınca Esentepe Mahallesi sakinleri bulvarda toplanıp yetkililerden çözüm istedi. Tozdan kapı ve pencerelerini açamayan sakinler, araçlarını her gün yıkamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Adana'da yapımı yaklaşık 2 yıldır devam eden ve bir türlü tamamlanamayan bulvar, çevrede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi. Toz nedeniyle kapı ve pencerelerini açamadıklarını, araçlarını her gün yıkamak zorunda kaldıklarını belirten mahalle sakinleri, bulvar üzerinde toplanarak yetkililerden çözüm istedi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yapımına yaklaşık 2 yıl önce başlanan Yılmaz Güney Bulvarı'nın tamamlanamaması nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Villa ve rezidansların bulunduğu bölgede yol çalışmaları nedeniyle oluşan yoğun toz, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Bulvar üzerinde toplanan mahalle sakinleri, yıllardır devam eden yol sorununa çözüm bulunmasını istedi.

"Belediye rezilliğimizi görsün diye toplandık"

Mahalle sakinlerinden Rukiye Bartu, yaşadıkları sıkıntının artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek, "Belediye rezilliğimizi görsün diye toplandık. Çocuğumu okula götürüyorum ama bu yolda rezillik çekiyoruz. Burası 2 yıldan fazladır böyle. Aşağı tarafta su birikintisi oluyor. Burayı da kazıyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyoruz. Tabela da asmıyorlar. 2 yıldan bu yana bulvarı yapamadılar. Eşim belediyenin hesaplarını şikayette bulunuyor ama çözüm yok" dedi.

"Tozdan geçilmiyor"

Yaşar Çobanlı ise sorunun daha uzun süredir devam ettiğini ifade ederek, "5 yıldan bu yana bu sıkıntıları çekiyoruz. Tozdan geçilmiyor. Arabalarımızı yıkıyoruz ama ertesi gün yine aynı oluyor. Kapı ve pencerelerimizi açık oturamıyoruz. Burada yaşam çok zorlaştı" diye konuştu.

"Çamaşırlarımızı içeride kurutuyoruz"

20 yıldır bölgede yaşadığını belirten Zümrüt Yalçın da son yıllarda yaşam şartlarının ciddi şekilde değiştiğini söyledi. Yalçın, "20 yıldır burada oturuyoruz. Her şey çok güzeldi ama son 3 yıldır perişanız. Binaların bahçeleri toz içinde, pencere açamıyoruz. Çamaşırlarımızı içeride kurutuyoruz. Arabaları zaten geçtik. Astım ve alerjik hastalıklar arttı. Şikayetleri yazın diyorlar. Yazıyoruz ama çözülmüyor. 3 yıldan bu yana tozun içinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar okula geç kalıyor"

Mustafa Atalay ise yolun yalnızca mahalle sakinlerini değil, bölgeden gelip geçen vatandaşları da mağdur ettiğini belirterek, "Buradan gidip gelenlere çile oluyor. Çocuklar sabah okullarına geç kalıyor. Bizim sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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