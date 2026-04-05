Adana'da Dolu ve Yağış Hayatı Vurdu

05.04.2026 18:07
Adana'da dolu ve sağanak yağış nedeniyle sokaklar nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Adana'da etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çukurova ilçesinde cadde ve sokaklar adeta nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşüm üzeri başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Çukurova ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İş yerlerini su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalan esnaf, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Öte yandan Sarıçam ilçesinde ise kısa süreli hortum meydana geldi. Ekipler, kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADANA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çukurova, Ekonomi, Ulaşım, Adana, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
