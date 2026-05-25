Adana\'da Gürültü Kirliliği Tepkileri Artıyor

25.05.2026 09:40
Adana'da trafik sıkışıklığı ve gereksiz korna kullanımı, vatandaşların huzurunu bozuyor.

Adana'da trafik sıkışıklığı ve sürücülerin gereksiz korna kullanımı vatandaşların tepkisini çekiyor. Trafik gürültüsünden şikayetçi olan vatandaşlar, kalıcı bir çözüm istedi.

Adana'da Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre motorlu kara taşıtı sayısı 2026 yılı itibarıyla 973 bin 702'ye ulaştı. Kentteki araç sayısının artmasıyla araçların çıkardığı sesin yanı sıra gereksiz korna çalınması gürültü kirliliğini artırırken, vatandaşlar da bu durumdan oldukça rahatsız. Özellikle merkez Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Meydanı ve Küçük Saat civarında dolmuş sürücülerinin aşırı korna kullanımı sebebiyle vatandaşlar ve çevre esnafı, yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

"Gürültü bir türlü bitmiyor"

Kent merkezindeki yaya geçitlerinde bile sürücülerin sabırsız davrandığını belirten Kazım Gören isimli vatandaş, trafik denetimlerine rağmen gürültünün önüne geçilemediğini söyledi. Gören, "Burası kentin en göbek ve en kalabalık yeri. Hem trafikte tıkanma oluyor hem de aşırı derecede korna çalınıyor. Bazı sürücüler yaya geçitlerinde bile insanlara yol vermiyor. Trafik denetlemesi yapılıyor ama gürültü bir türlü bitmiyor" dedi.

"Camide namaz kılarken bile gürültüden rahatsız oluyoruz"

Gürültü kirliliğinin bitmeyen bir çile haline geldiğini ifade eden cami imamı Ziya Yılmaz ise, "Eskiden burası çift yönlüydü ve bu kadar ses kirliliği yoktu. Şu an tek yön olduğu ve araç sayısı fazla olduğu için aşırı gürültü var. Dükkanda esnaf, camide ise cemaat rahatsız oluyor. Camide namaz kılarken bile bu araba gürültüsünden, kornalardan dolayı huzurla namaz kılamıyoruz" şeklinde konuştu.

Sürücülerin trafikte birbirlerine karşı sabırlı olması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, hava sıcaklığının da gerginliği tırmandırdığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

