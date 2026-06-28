Adana'da Orman Yangınları İçin Uyarılar Artıyor - Son Dakika
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Adana'da Orman Yangınları İçin Uyarılar Artıyor

28.06.2026 09:35
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Adana'da sıcak hava ve düşük nem orman yangınlarını artırırken, ekipler halkı uyarıyor.

Adana'da hava sıcaklıklarının artması, düşük nem ve etkili olan poyraz nedeniyle orman yangını riskine karşı orman işletme müdürlükleri arasözler, dronlar ile havadan ve karadan vatandaşı yangın riskine karşı anonslar ile uyardı.

Adana'da sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Adana Valiliği ormanlık alanlara girişleri yasaklarken bölgede etkili olan poyraz, düşük nem oranı ve sıcak hava nedeniyle yangın riskinin artması üzerine orman ekipleri anonslar ile vatandaşları uyardı.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, sorumluluk sahasında bulunan 88 mahallede; Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

"Ormanlara girmeyelim, ateş yakmayalım"

Aladağ ilçesi Meydan Mahallesi Muhtarı Nabi Karakız, Adana Valiliği tarafından alınan orman yangınlarıyla mücadele kararlarını hatırlatarak "Valiliğimizin kararıyla 11 Haziran 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Pos Orman İşletme Müdürlüğümüz ekipleri gerek ilanlarla gerekse anonslarla vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız; yasak süresi boyunca orman alanlarına girmeyelim, ateş yakmayalım ve doğamızı birlikte koruyalım" dedi.

"88 mahallede denetim arttı"

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yüksek riskli bölgelerde arazöz ve ilk müdahale araçlarıyla devriye faaliyetlerini artırdı. Orman muhafaza ekipleri mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek yangına neden olabilecek davranışlara karşı uyarılarda bulundu. Ekipler, özellikle sıcak havalarda cam, izmarit, kontrolsüz ateş ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek yangın risklerine dikkat çekerek, en küçük duman veya şüpheli durumda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Adana'da Orman Yangınları İçin Uyarılar Artıyor - Son Dakika

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