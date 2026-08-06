Kavurucu sıcakta hem kanalda yüzdüler hem karpuz yediler

Adana'da bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyen çocuklar ve gençler, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanalında bir yandan yüzerken, bir yandan da karpuz yiyerek serinlemeye çalıştı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hissedilen hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı. Kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklar ve gençler ise serinlemek için yine sulama kanallarına akın etti. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte sulama kanallarında 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği kentte gençler ve çocuklar akıntıya aldırış etmeden yüzüp eğlenirken, bazıları ise kanal kenarında karpuz yiyerek serinlemeye çalıştı.

"Burada yüzmeye mecburuz çünkü havuz yok"

Kanalda yüzen gençlerden Halit Ahmet, "Burada yüzmeye mecburuz çünkü havuz yok. Belediye havuz yapmıyor ve bizi buradan kovuyorlar. Hava çok sıcak yanıyoruz. Afrikalılar buraya geliyor, yaz ayında geri kaçıyorlar. Yapacak bir şey de olmadığı için biz de burada yüzüyoruz" dedi.

"Sudan korkmuyoruz, su bize bir şey yapmaz"

E. İ. ise, "Belediye havuz yapmıyor biz de burada yüzüyoruz. Olan havuzlarda pis. Bazıları Karataş Plajında yüzüyor. Burası da Adana plajı. Sudan korkmuyoruz, su bize bir şey yapmaz. Atladığınız zaman sizi zaten yukarı çıkarır. Yüzme bilmeyenler boğulur. Afrika'da neymiş? Gelip Adana'yı görsünler" ifadelerini kullandı.