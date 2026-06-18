Adana'da havalar ısındı, parklarda yılanlar görülmeye başlandı - Son Dakika
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Adana'da havalar ısındı, parklarda yılanlar görülmeye başlandı

Adana\'da havalar ısındı, parklarda yılanlar görülmeye başlandı
18.06.2026 09:30  Güncelleme: 09:32
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Adana'da havaların ısınmasıyla yılan ve kene görülme sıklığı arttı. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Caner Alıç, vatandaşlara panik yapmamaları, yılanları öldürmemeleri ve kene konusunda tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte yılan ve kene görülme sıklığı artarken, Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Caner Alıç, vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirterek yılanların ekosistemin önemli bir parçası olduğunu, kene konusunda ise gerekli tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte Adana'nın çeşitli bölgelerinde yılan ve kene görülmeye başlandı. Son olarak merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru'nda spor yapmak isteyen vatandaşlar yılanlarla karşılaştı. İki yılan birbirine sarılıp bir süre vatandaşları korkuturken daha sonra yılanlar çalılıkların arasına karışarak uzaklaştı. Ayrıca kentte birçok mahallede kene görüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Caner Alıç, yılanların doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle şehir merkezlerine kadar geldiğini ifade etti.

"Yılanlar besin arayışı için şehre iniyor"

Yılanların kış uykusundan uyandığını ve besin arayışı içerisinde olduklarını belirten Alıç, "Havaların ısınmasıyla beraber doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle yılanların şehre inip besin arayışına girmesi kaçınılmaz hale geldi. Yılanlar genellikle karınlarını doyurmak için yerleşim alanlarına geliyor. Her görülen yılanın zehirli olduğu düşünülmemeli ve panik yapılmamalıdır" dedi.

Vatandaşların yılanlarla karşılaşmaları halinde kendi imkanlarıyla müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayan Alıç, ilgili kurumlara haber verilmesinin daha doğru olacağını kaydetti.

"Yılanları öldürmek ekosistemi bozar"

Yılanların doğadaki denge açısından önemli görevler üstlendiğini belirten Caner Alıç, "Yılanlar, kemirgenler ve farelerle mücadele eder. Yılanları öldürdüğümüz zaman sadece bir canlıyı yok etmiş olmuyoruz, aynı zamanda ekosisteme de zarar vermiş oluyoruz. Belediyeler ve ilgili kurumlar tarafından alınan yılanlar tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır" diye konuştu.

Bazı vatandaşların yılanları kendi imkanlarıyla yakalayıp başka alanlara bıraktığını hatırlatan Alıç, bunun hem insan hem de hayvan sağlığı açısından risk taşıdığını ifade ederek, bu işlemin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

"Kene riskine karşı tedbirli olun"

Kene popülasyonunda da yaz aylarıyla birlikte artış yaşandığını belirten Alıç, Adana'da özellikle kuzey ilçelerde kene vakalarının görülebildiğini söyledi.

Her kenenin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski taşıdığı düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Alıç, "Bu hastalığı taşıyan sadece belirli kene türleridir. Ancak kırsal alanlarda çalışanlar, yaylaya çıkanlar, piknik yapanlar ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar risk altında olabilir. Bu nedenle gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Açık renkli kıyafet giyin"

Vatandaşlara özellikle kırsal alanlarda açık renkli ve uzun kollu kıyafetler tercih etmeleri tavsiyesinde bulunan Alıç, pantolon paçalarının çorap içine alınmasının da koruyucu önlemler arasında yer aldığını belirtti.

Doğada geçirilen zamanın ardından vücudun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Caner Alıç, "Eve dönüldüğünde aile bireylerinin birbirlerini kontrol ederek vücutta kene tutunması olup olmadığına bakması önemlidir. Kene görüldüğünde veya vücuda tutunduğunda çıplak elle müdahale edilmemeli, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Sağlık, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'da havalar ısındı, parklarda yılanlar görülmeye başlandı - Son Dakika

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